Россиян ждут массовые увольнения 

К концу текущего года количество своих сотрудников сократит каждая пятая российская компания, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Согласно опросу компании hh.ru, ситуация на рынке труда в России может очень сильно ухудшиться в случае если в стране введут жёсткие ограничительные меры по примеру тех, что уже были в России в апреле этого года в связи с эпидемией COVID-19.

Специалисты сервиса по поиску работы отмечают, что негативная тенденция в данной сфере начала прослеживаться уже в начале этой недели. Как считают эксперты, если ситуация на рынке труда будет продолжать стагнировать, то она может перерасти в увеличение количества безработных и массовые увольнения.

Неутешительная статистика образовалась уже на данный момент: с начала пандемии свой штат сократили 47% компаний, постоянный заработок потеряли более четырёх миллионов человек.

Кроме этого, компании понизили своим сотрудникам зарплаты. Согласно результатам опроса, от этого уже пострадали 37% сотрудников, а ещё 11% компаний только готовятся пойти на этот шаг.