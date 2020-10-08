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Россиян ждут массовые увольнения 

Deita.ru и ещё 1 1 час назад
К концу текущего года количество своих сотрудников сократит каждая пятая российская компания, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Согласно опросу компании hh.ru, ситуация на рынке труда в России может очень сильно ухудшиться в случае если в стране введут жёсткие ограничительные меры по примеру тех, что уже были в России в апреле этого года в связи с эпидемией COVID-19.
Специалисты сервиса по поиску работы отмечают, что негативная тенденция в данной сфере начала прослеживаться уже в начале этой недели. Как считают эксперты, если ситуация на рынке труда будет продолжать стагнировать, то она может перерасти в увеличение количества безработных и массовые увольнения.
Неутешительная статистика образовалась уже на данный момент: с начала пандемии свой штат сократили 47% компаний, постоянный заработок потеряли более четырёх миллионов человек.
Кроме этого, компании понизили своим сотрудникам зарплаты. Согласно результатам опроса, от этого уже пострадали 37% сотрудников, а ещё 11% компаний только готовятся пойти на этот шаг.
Ранее известный российский экономист Михаил Делягин объяснил, почему доходы россиян будут продолжать падать.
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Личный счет , Видео , Компании , Михаил Делягин , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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