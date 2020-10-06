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Банки и страховщики получат доступ к цифровым профилям россиян 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Банки получат доступ к цифровым профилям россиян
Фото: РИА Новости
Все кредитные и страховые организации РФ могут получить доступ к цифровым профилям россиян, которые создаются для получения удаленных финуслуг. ЦБ РФ хочет расширить соответствующий эксперимент, а также продлить его до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
ЦБ совместно с Минцифры России при участии "Ростелекома" разработал концепцию цифрового профиля гражданина для ускорения получения различных финансовых услуг. В декабре 2019 года был запущен пилотный проект по созданию и использованию инфраструктуры цифрового профиля при предоставлении кредитов, а также заключении договоров ОСАГО и каско. На сегодняшний день к цифровому профилю подключено 12 банков и одна страховая компания.

"В настоящий момент рассматривается возможность расширения эксперимента по цифровому профилю на все кредитные и страховые организации, МФО, а также операторов финансовых платформ", — сообщили в ЦБ.

Сведения из цифрового профиля могут предоставляться только с согласия гражданина, которые хранятся в Едином реестре согласий. На сегодняшний день в цифровом профиле доступно 15 сведений и получено более 900 тысяч согласий клиентов.

"Предполагается добавить еще 15 новых видов сведений в цифровой профиль. Например, справку 2-НДФЛ, данные из электронной трудовой книжки или об остатке материнского капитала и др. Планируется также продлить срок эксперимента до конца 2021 года. Соответствующие изменения в постановление правительства ожидаются в ближайшее время", — рассказали в ЦБ.

Уже сегодня с помощью цифрового профиля банки, участвующие в пилотном проекте, могут получать необходимую информацию о клиенте из разных баз данных, проводить на их основе скоринговые процедуры и предлагать кредиты на индивидуальных условиях, отметили в Банке России.
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Личный счет , Центральный банк России , РИА Новости
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