В ПФР рассказали о проблемах со «слипшимися» счетами

Он также рассказал, что при выплате детских пособий летом в ПФР сталкивались с тем, что есть полные двойники с одним СНИЛС – дети, у которых полностью совпадают имя и отчество, место рождения и другие данные. Система выдает здесь ошибки, такие случаи можно отследить только в ручном режиме, добавил Топилин.