Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В ПФР рассказали о работе со "слипшимися" счетами при выплате пособий

РИА Новости
2 часа назад
Глава ПФР Максим Топилин заявил, что фонд работает над "слипшимися" и раздвоенными счетами, также сталкивался с появлением в системе двойников с одним СНИЛС при выплате пособий на детей, такие случаи можно поправить только в ручном режиме.
В ПФР рассказали о проблемах со «слипшимися» счетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Вы имеете в виду, наверное, то, что было указано с точки зрения счетов "слипшихся" и, соответственно, раздвоенных счетов. Мы эту работу постоянно проводим. Эта тема старая и давно известная. Действительно, в системе персучета (персонального учета – ред.) еще есть некие огрехи, которые измеряются долями процента. Мы постоянно эту работу ведем", - сказал он на заседании соцкомитета Совета Федерации.
По словам Топилина, замечания, выявленные Счетной палатой при проверке Москвы, Подмосковья и Саратовской области, устранены. Кроме того, такая работа проводится по всей стране.
"Эту тему мы, я надеюсь, закроем окончательно до конца этого года. Может быть, даже несколько раньше", - уточнил глава ПФР.
Он также рассказал, что при выплате детских пособий летом в ПФР сталкивались с тем, что есть полные двойники с одним СНИЛС – дети, у которых полностью совпадают имя и отчество, место рождения и другие данные. Система выдает здесь ошибки, такие случаи можно отследить только в ручном режиме, добавил Топилин.
Личный счет,Максим Топилин,Пенсионный фонд РФ,Счетная палата,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители