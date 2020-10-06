В ПФР рассказали о проблемах со «слипшимися» счетами

"Вы имеете в виду, наверное, то, что было указано с точки зрения счетов "слипшихся" и, соответственно, раздвоенных счетов. Мы эту работу постоянно проводим. Эта тема старая и давно известная. Действительно, в системе персучета (персонального учета – ред.) еще есть некие огрехи, которые измеряются долями процента. Мы постоянно эту работу ведем", - сказал он на заседании соцкомитета Совета Федерации.
"Эту тему мы, я надеюсь, закроем окончательно до конца этого года. Может быть, даже несколько раньше", - уточнил глава ПФР.