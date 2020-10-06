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Росстат рассказал, какие продукты подорожали в сентябре 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Какие продукты подорожали в сентябре
Фото: РИА Новости
Сахар-песок в России в сентябре подорожал на 7,8% к августу текущего года, подсолнечное масло — на 2,63%, а по сравнению с декабрем 2019 года рост цен на эти продукты составил 33,11% и 7,24% соответственно, следует из материалов Росстата.

"Увеличение цен на сахар-песок на 8% и более отмечалось в 34 субъектах Российской Федерации, самое значительное в республиках Адыгея — на 21,4%, Северная Осетия-Алания и Чувашия — на 16,5%, Кабардино-Балкария — на 16%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В свою очередь прирост цен на подсолнечное масло в сентябре на 3% и более отмечен в 32 регионах России.
В частности, в Карачаево-Черкессии цены повысились на 10,3%, Амурской области — на 10%, в Томской области — на 9,8%. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре подсолнечное масло подешевело на 2%, Забайкальском и Алтайском краях — на 1,3%, Тульской области — на 1,2%. По сравнению с сентябрем 2019 года сахар подорожал в РФ на 12,12%, подсолнечное масло — на 6,61%.
Росстат отмечает, что в сентябре среди других продовольственных товаров увеличились цены на отечественную икру лососевых рыб (на 2,4%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,2%), сосиски, сардельки, мясокопчености, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль, кетчуп, овощные консервы, печенье, кофе в зернах и молотый, фруктовые соки, сухие супы в пакетах (на 0,6-1%).
Крупы и бобовые в России в сентябре подешевели на 0,4% к августу. Цены на них по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 17,19%, к сентябрю прошлого года — на 22,9%.
В свою очередь значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары в сентябре оказало удешевление плодоовощной продукции. В частности, морковь подешевела на 16,2%, картофель — на 14,1%, яблоки — на 13,7%, белокочанная капуста — на 11,7%, виноград — на 10,6%, лук — на 10,4%, свекла — на 6,2%. "Вместе с тем наблюдался рост цен на помидоры — на 5,7%, огурцы — на 1,8%, бананы — на 1%", — говорится в сообщении.
Цены на овощи и фрукты снизились практически во всех регионах России, кроме Еврейской автономной области (рост на 1,7%), Приморского и Хабаровского краев (не изменились). Среди прочих продуктов подешевело пшено (на 1,2%), курятина (на 1,1%), мороженые кальмары и рис (на 0,8%), какао (на 0,6%), мясо индейки (на 0,5%), свинина (кроме бескостного мяса, на 0,4%), мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород, на 0,3%).
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