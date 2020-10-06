Падение рубля и коронакризис: россиянам дали совет 

Одним из способов сохранить накопленные средства, по мнению экономиста, является покупка валюты. По его словам, тренд на ослабление рубля сформировался и не планирует меняться в ближайшее время. При этом он не рекомендовал бежать в обменник в моменты сильного ослабления рубля. По его словам, лучше дождаться, когда российская валюта стабилизируется или даже подрастет.

Обладателям нужной для покупки квартиры суммы Николаев предложил воспользоваться льготным ипотечным кредитованием. По его словам, это будет очень хорошим вложением денег.

А вот от покупки дорогой техники и электроники «впрок» эксперт посоветовал воздержаться.

«Другое дело, если человек уже давно планировал обновить какую-либо импортную технику в своем доме, то сейчас самое время это сделать», — отметил Николаев, добавив, что в дальнейшем техника обязательно подорожает.

Экономист также не советует «опустошать полки магазинов» и запасаться гречкой. По его словам, сельскохозяйственная отрасль от кризиса не пострадала, а экспорт сельхозпродукции превысил объем поставок газа за рубеж.

«Это дополнительный аргумент в пользу того, что россияне не будут испытывать недостатка с продуктами, цены на продовольствие будут расти не критично. Поэтому срочно опустошать полки магазинов не стоит», — уверен Игорь Николаев.

Как писал «Рамблер», ранее экономисты предупредили, что укрепляющих факторов для рубля нет, и девальвация будет продолжаться.