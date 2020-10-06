В США усложнили получение рабочих виз

В США ужесточат правила выдачи въездных виз типа H-1B, по которым иностранцы могут работать в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства национальной безопасности (МНБ) США.

Как сообщает ведомство, количество "специальных профессий", в которых могут быть задействованы иностранцы, будет сокращено, а контроль за компаниями, работающими с иностранцами, будет усилен. Также организации, нанимающие иностранцев, будут вынуждены платить им большую заработную плату в соответствии с новыми правилами.

Данные меры частично начнут действовать в четверг 8 октября, остальные правила вступят в силу через 2 месяца. В министерстве полагают, что подобные меры смогут снизить уровень безработицы в стране, а также увеличить количество американцев на местах, не требующих высокой квалификации.