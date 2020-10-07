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Россиянам грозит новый вид мошенничества 

Артём Кульша 2 часа назад
Россиянам грозит новый вид мошенничества
Фото: РИА Новости
Мошеннические схемы с вымышленной задолженностью за услуги ЖКХ набирают популярность. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты Национального центра финансовой грамотности рассказали агентству, что все чаще мошенники приходят в дома по двое, представляются сотрудником управляющей компании и сотрудником одной из государственных служб, например, службы судебных приставов, сообщают о якобы возникшей задолженности и предлагают частично погасить ее на месте во избежание отключения коммунальных услуг.
В Национальном центре финансовой грамотности напомнили, что подобного рода задолженности оплачиваются исключительно через банк. Также там посоветовали в случае прихода сотрудника управляющей компании или госучреждения всегда звонить туда, чтобы убедиться, что те действительно там работают.

«Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан. Обязательно проведите разговор со старшими родственниками», — добавили в центре.

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