Россиянам грозит новый вид мошенничества 

Мошеннические схемы с вымышленной задолженностью за услуги ЖКХ набирают популярность. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты Национального центра финансовой грамотности рассказали агентству, что все чаще мошенники приходят в дома по двое, представляются сотрудником управляющей компании и сотрудником одной из государственных служб, например, службы судебных приставов, сообщают о якобы возникшей задолженности и предлагают частично погасить ее на месте во избежание отключения коммунальных услуг.

В Национальном центре финансовой грамотности напомнили, что подобного рода задолженности оплачиваются исключительно через банк. Также там посоветовали в случае прихода сотрудника управляющей компании или госучреждения всегда звонить туда, чтобы убедиться, что те действительно там работают.