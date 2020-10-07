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Подхватили миллиарды: мировые толстосумы опять чуточку разбогатели 

РИА Новости 1 час назад
Толстосумы опять разбогатели: дело не в нефти и газе
Фото: Reuters
Не на всех экономические последствия коронавируса сказались одинаково. За время пандемии богатые стали богаче, и вообще — общемировое состояние миллиардеров достигло исторического максимума. И дело тут не в нефти и газе.
Пандемию коронавируса называли великим уравнителем — в социальном смысле. Заболеть им мог кто угодно: от простой уборщицы до президента США. Экономические последствия тоже сказывались на всех слоях населения. Люди теряли работу, а их доходы и накопления сокращались. Хотя, если присмотреться, то не у всех.
По данным Forbes, на начало апреля состояние американских миллиардеров за год уменьшилось: их общее состояние снизилось с 3,111 триллиона долларов до 2,947 триллиона.
Однако падение было недолгим, и уже на начало июня миллиардеры увеличили состояние до 3, 512 триллионов.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах. Если посчитать все, то финансовое состояние толстосумов в мире достигло исторического максимума — 10,2 триллиона долларов, на конец июля. Последний рекорд датируется 2017 годом.
Вопрос, который возникает у любого, кто не получил заветных миллиардов в "ковидную" эпоху: как это возможно в нынешних условиях?
Консалтинговые фирмы считают, что все дело в технологиях и инновациях. Время непростое, но именно сейчас преобразования важны как никогда. Если посмотреть на первые пять позиций рейтинга тех, кто разбогател в пандемию, то станет видно, что в топе как раз люди, которые так или иначе связаны со сферой инноваций и информационных технологий.
Конечно, тем, кто пострадал от последствий коронавируса, экономически от этого знания не легче. Но это иллюстрация старой поговорки — не все то золото, что блестит. Инновация и информационные технологии имеют свою ценность, при этом весьма ощутимую.
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