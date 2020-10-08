Хорошее позади: что будет с накоплениями россиян

Россияне будут вынуждены работать больше для того, чтобы купить все те же продукты и услуги, к которым они привыкли, считает известный российский экономист Михаил Хазин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

По мнению эксперта, покупательная способность рубля может очень сильно снизиться из-за политики Центрального банка министерства финансов России , которые целенаправленно ведут страну к девальвации национальной валюты. Как отмечает Хазин, это обусловлено тем, что либеральным управленцам необходимо латать дыры в федеральном бюджете.

Они просто не могут допустить дефицита бюджета, т.к. для них это фактически идеологическое табу, продиктованное парадигмой их либерального сознания, которая запрещает использовать для выравнивания баланса доходов и расходов государства внутренние накопленные резервы. Хазин объяснил это тем, что в управлении экономикой России находятся бухгалтеры.

Именно по этой причине накопления россиян будут постепенно тлеть из-за девальвации. Рубль будет становиться всё слабее, а иностранные валюты будут расти. Следовательно, с учётом того, что почти все товары на полках магазинов завозятся в страну из-за рубежа, с каждым новым месяцем россияне смогут позволить себе всё меньше и меньше этих товаров.

Так что, как отмечает эксперт, хорошие времена позади. Впереди новый виток кризиса и обесценивания накоплений россиян.