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Хорошие времена позади: Хазин объяснил, что будет с накоплениями россиян 

Deita.ru 1 час назад
Хорошее позади: что будет с накоплениями россиян
Фото: Deita.ru
Россияне будут вынуждены работать больше для того, чтобы купить все те же продукты и услуги, к которым они привыкли, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
По мнению эксперта, покупательная способность рубля может очень сильно снизиться из-за политики Центрального банка и министерства финансов России, которые целенаправленно ведут страну к девальвации национальной валюты. Как отмечает Хазин, это обусловлено тем, что либеральным управленцам необходимо латать дыры в федеральном бюджете.
Они просто не могут допустить дефицита бюджета, т.к. для них это фактически идеологическое табу, продиктованное парадигмой их либерального сознания, которая запрещает использовать для выравнивания баланса доходов и расходов государства внутренние накопленные резервы. Хазин объяснил это тем, что в управлении экономикой России находятся бухгалтеры.
Именно по этой причине накопления россиян будут постепенно тлеть из-за девальвации. Рубль будет становиться всё слабее, а иностранные валюты будут расти. Следовательно, с учётом того, что почти все товары на полках магазинов завозятся в страну из-за рубежа, с каждым новым месяцем россияне смогут позволить себе всё меньше и меньше этих товаров.
Так что, как отмечает эксперт, хорошие времена позади. Впереди новый виток кризиса и обесценивания накоплений россиян.
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Комментарии 32
Личный счет , Рынки , Экономика , Михаил Хазин , Минфин , Центральный банк России , РИА "Дейта" , Радиостанция "Говорит Москва"
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