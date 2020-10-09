Россияне массово ответят перед коллекторами 

Российские банки начали активнее передавать просроченные долги клиентов, образовавшиеся в период пандемии, коллекторским агентствам, сообщает РБК. С каждым заемщиком взыскатели работают «индивидуально», поскольку «пандемийные» должники, по их словам, — особенные.

Гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников уверяет, что за период пандемии должников стало больше, поэтому объем работ у коллекторов вырос.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), российские банки летом передали на взыскание почти 4 млн кейсов на сумму более 152 миллиардов рублей. Львиную долю должников составляют заемщики, у которых образовалась просрочка по кредитам из-за последствий пандемии.

Так, 65% должников объяснили неплатежи по займам снижением доходов, 30% — потерей работы, 5% не смогли воспользоваться поддержкой властей, потому что не поняли процесс ее предоставления,2% сослались на кредитные каникулы.

«Пандемийные» должники особенные. С ними необходимо работать в индивидуальном порядке, так как от долга они не отказываются», — пояснил Волосников.