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Россияне массово ответят перед коллекторами 

Павел Тиунов 1 час назад
Россияне массово ответят перед коллекторами
Фото: ТАСС
Российские банки начали активнее передавать просроченные долги клиентов, образовавшиеся в период пандемии, коллекторским агентствам, сообщает РБК. С каждым заемщиком взыскатели работают «индивидуально», поскольку «пандемийные» должники, по их словам, — особенные.
Гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников уверяет, что за период пандемии должников стало больше, поэтому объем работ у коллекторов вырос.
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), российские банки летом передали на взыскание почти 4 млн кейсов на сумму более 152 миллиардов рублей. Львиную долю должников составляют заемщики, у которых образовалась просрочка по кредитам из-за последствий пандемии.
Так, 65% должников объяснили неплатежи по займам снижением доходов, 30% — потерей работы, 5% не смогли воспользоваться поддержкой властей, потому что не поняли процесс ее предоставления,2% сослались на кредитные каникулы.

«Пандемийные» должники особенные. С ними необходимо работать в индивидуальном порядке, так как от долга они не отказываются», — пояснил Волосников.

В августе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин попросил главу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрия Аристова взять работу коллекторов под контроль.
Видео дня. Россияне просрочили ипотеку на 77 миллиардов рублей
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Аристов , Владимир Путин
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