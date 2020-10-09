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Накопления "обнулятся": что будет с деньгами россиян

Алиса Селезнёва
57 минут назад
Девальвация рубля – неизбежна и приведет к «обнулению» накоплений жителей России. Об этом заявил экономист Михаил Делягин, пишет DEITA.RU.
По его словам, пандемия коронавируса, падение цен на нефть, а также усиление санкционного давления, привели к острому кризису в российской экономике. Однако для его преодоления власти не собираются использовать резервы и сдерживать аппетиты монополий, а видят выход из сложившейся ситуации в девальвации рубля.
Экономист считает, что такая политика приведет к снижению покупательной способности, а также к серьезному обесцениванию сбережений россиян.
Он также прогнозирует спад производства, усиление фискального давления, рост безработицы и повышение налогов.
«Рамблер» писал, что ранее экономист Михаил Хазин также высказал мнение, что из-за девальвации накопления россиян обесценятся, а самим гражданам придется больше работать, чтобы поддерживать текущий уровень жизни.
Личный счет,Видео,Михаил Делягин,Михаил Хазин,РИА "Дейта",
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