Накопления "обнулятся": что будет с деньгами россиян

По его словам, пандемия коронавируса, падение цен на нефть, а также усиление санкционного давления, привели к острому кризису в российской экономике. Однако для его преодоления власти не собираются использовать резервы и сдерживать аппетиты монополий, а видят выход из сложившейся ситуации в девальвации рубля.