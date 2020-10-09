Девальвация: «На что выживают россияне, никто не знает» 

Российская валюта остановила свое падение, однако рубль все еще находится под серьезным давлением снижающихся цен на нефть, санкционной угрозы и экономического противостояния США и Китая. Как девальвация сказалась на доходах россиян, разбиралась «Свободная пресса».

По словам ведущего аналитика финансовой компании Forex Optimum Ивана Капустянского, девальвация полезна бюджету и ряду секторов экономики.

«Основная выгода в том, что после конвертации валютных доходов рублевая выручка растет, при этом расходы, которые у российских производителей в рублях остаются без изменения», — пояснил эксперт, отметив при этом, что выигрыш от девальвации временный.

В свою очередь руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев заметил, что вызванный коронавирусом экономический кризис только усугубил социальное неравенство в России и привел к падению доходов россиян.

«Если сложить миллионные зарплаты сотрудников корпораций и рядовых граждан — получается средняя зарплата, которая выше реальных заработков большинства людей. На что выживают россияне, никто не знает», — отметил он.

По словам аналитика, сейчас также существует очень большой разрыв в доходах и потреблении в отдельных регионах, так как моногорода, где может быть одно градообразующее предприятие, не в состоянии составить конкуренцию столице и крупным мегаполисам.