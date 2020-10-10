Кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц из дома

Многие компании теперь ищут людей специально для удаленной работы, отметили аналитики HeadHunter. Это позволяет им рассматривать соискателей из других городов наравне с местными и выбирать наиболее подходящих кандидатов. Однако по-прежнему распространен и найм людей в офисы. По финансовым условиям в обоих вариантах ситуация сходная.

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На зарплату в 120 тысяч рублей в месяц могут претендовать формовщик колбасных изделий на столичном мясокомбинате, врач-рентгенолог на Кубани, HR-директор в Марий-Эл или финансовый директор в Новосибирске.

Точно такой же доход при удаленном формате работы предлагают для руководителя отдела трафика, редактора, руководителя отдела продаж спорттоваров и креативного директора.

Чуть выше зарплаты доступны для плотника в Челябинске - 144 тысячи рублей в месяц, старшего зубного техника в Петербурге, анестезиолога-реаниматолога в Новосибирске, резчика по камню в Мурманской области и заведующего пекарным производством на Сахалине - по 150-160 тысяч рублей. Удаленный труд может принести те же деньги маркетологу продукта и web-аналитику.

Больше 200 тысяч рублей в месяц смогут заработать коммерческий директор в Туле, Frontend-разработчик или директор по маркетингу в Петербурге, столичная фирма ищет руководителя юридического отдела на зарплату в 250 тысяч рублей. При удаленном формате ставки с зарплатами от 200 до 250 тысяч рублей открыты для тест-менеджера и руководителя digital-направления в интернет-маркетинге.

Как минимум 300 тысяч рублей в месяц предлагают для человека, способного стать Senior Android developer и работать в столице в офисе. Впрочем, те же деньги при удаленной занятости сулят и Java-разработчику, готовому оказывать поддержку клиентам, и директору по продукту, и системному программисту.