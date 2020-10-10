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Банки увеличили процентные ставки по кредитам 

Павел Тиунов 1 час назад
Банки увеличили процентные ставки по кредитам
Фото: ТАСС
Российские банки увеличили процентные ставки по коротким кредитам на срок до 3 лет, сообщает «Коммерсант». Аналитики полагают, что это связано с валом необеспеченных займов, которые начали выдавать более широкому кругу клиентов, чем раньше.
Журналисты в статье ссылаются на статистику Банка России. Согласно опубликованным данным, в России впервые с апреля вросли ставки по розничным кредитам. Сведения касаются краткосрочных займов — до 30 дней и от 1 до 3 лет. В среднем ставка выросла на 1%, перешагнув порог в 12%.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, рассуждая о причинах произошедшего, заметил, что, например, в начале лета банки ориентировались только на проверенных клиентов, которым предлагали займы по сниженным ставкам. Однако уже к концу августа, по его словам, наметились тенденции к смягчению кредитно-денежной политики.

«В банки пошли клиенты с более высоким уровнем риска», — говорится в статье.

Кредиты начали выдавать более широкому кругу клиентов по повышенным ставкам, отмечают неназванные источники издания в банковском секторе. Отсюда, по их мнению, среднестатистический рост.
Эксперты при этом отмечают, что говорить о тренде на удорожание кредитов пока рано. В настоящее время банки заняли выжидательную позицию на фоне приостановки Центробанком планомерного снижения ключевой ставки.
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Личный счет , Центральный банк России
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