Деньги «горят»: назван способ спасти сбережения

Девальвация рубля уже во всю стучится в двери российской экономике, терпящей бедствие, считает известный экономист Михаил Хазин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на телеканал «Царьград».

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Финансисты, засевшие в высоких кабинетах ведомств, принимающих ключевые решения относительно национальной экономики, уже запустили процесс, который фактически приводит к тому, что деньги россиян начали «гореть», то есть вовсю терять свою покупательную способность. Это и есть эффект, к которому приводит девальвация рубля. Последний раз подобное происходило со сбережениями граждан в 2015 году, когда в течение всего нескольких недель люди обнаружили одну весьма неприятную вещь – их деньги стали намного дешевле, т.к. привычные товары и услуги стали стоить гораздо дороже.

Всеми виной, как отмечает Хазин, патологическая приверженность российских либералов, так называемым, иностранным инвестициям, а также накоплениям и спекуляциям в долларах. Из-за того, что Солнце для российских чиновников встаёт в Вашингтоне они прилагают титанические усилия для того, чтобы в стране не начинался экономический рост и не восстанавливался реальный сектор экономики, то есть производство и промышленность. Именно такая политика целенаправленного отказа от развития страны и приводит к тотальной зависимости бюджета России от доллара.

В ситуации, когда в стране невозможно обеспечить экономический рост и за счёт этого начать пополнять федеральный бюджет и держать его на плаву, единственным способом поддержать приемлемый баланс доходов и расходов казны является девальвация национальной валюты. Это значит, что деньги простых людей опять будут «сгорать». Для того, чтобы спасти свои сбережения, по словам Хазина, их нужно вовремя и выгодно вложить. Например, в золотые монеты, которые можно покупать с каждой зарплаты. Также можно вложиться в недвижимость или в образование.