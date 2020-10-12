Раскрыт способ накопить на первый взнос по ипотеке

Илья Поляков. Отсутствие первоначального взноса — один из основных ограничителей для взятия ипотеки, а чтобы накопить необходимую сумму, стоит откладывать средства в размере будущего платежа по кредиту, заявил в интервью РИА Новости глава Росбанка

"Отсутствие первоначального взноса является одним из основных ограничителей для большей доступности ипотечного кредитования. Откладывайте деньги, будто кредит вам уже дали, — около 30 тысяч рублей в месяц. Способ хранения — банковский депозит с капитализацией процентов. Минус — за это время жилье может подорожать", — говорит он.

Такая способность накапливать — это важный индикатор при оценке банками кредитного риска, подчеркивает Поляков. А для формирования первого взноса по ипотеке можно использовать несколько способов, считает он.

Так, например, с недавнего времени расширены возможности для получения материнского семейного капитала, который можно использовать на приобретение недвижимости. Кроме того, в различных регионах страны появились пилотные проекты формирования первоначального взноса за счет жилищных сбережений.

"Банки разрабатывают собственные программы, стимулирующие накопление первоначального взноса. Есть опции кредитования под залог имеющейся недвижимости, позволяющие улучшить условия проживания тем, у кого нет личных накоплений", — добавляет банкир.

Однако различные способы накопления сопровождаются определенными рисками, предупреждает Поляков.

"Например, когда первичный энтузиазм пропадает, а отложенная сумма станет достаточно большой, появится много соблазнов потратить ее не по назначению. Здесь можно попробовать создать резерв для непредвиденных расходов и импульсивных трат, которые иногда все мы совершаем, и стараться не превышать пределы этого резерва", — рекомендует он.

При этом финансовые инвестиции подходят не всем: "инвестиционные" деньги предназначены для того, чтобы ими "играть", с риском потерять их часть, деньги же для первоначального взноса должны храниться максимально надежно, чтобы использовать их в определенный момент, иначе покупка может отложиться на несколько лет.