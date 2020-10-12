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«Ромир»: россияне сократили расходы в сентябре 

Банки.ру 32 минуты назад
Россияне сократили расходы в сентябре
Фото: РИА Новости
Номинальные расходы россиян сократились в сентябре на 3,3%, а в годовом выражении, то есть по сравнению с сентябрем 2019-го, показатель повысился на 4,1%. Такие данные приводит исследовательская компания «Ромир», уточняя, что сентябрьские расходы оказались в этом году самыми высокими за все годы наблюдений.
После существенного замедления годового прироста в июле 2020 года происходит дальнейшая корректировка динамики, темпы роста становятся ближе к стандартным показателям годовой инфляции. Снижение расходов в сентябре традиционно для покупателей: в августе россияне много тратят на отпуска и подготовку к учебному году. Многие тренды в различных социально-демографических группах связаны именно с такой сезонностью расходов, рассуждают авторы исследования.
Реальные расходы (очищенные от инфляции) в сентябре сократились на 2,9%, а годовая динамика оказалась нулевой.
Наиболее сильное сокращение расходов по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе (минус 6,6%). Центральный ФО стал единственным округом, где расходы за месяц не изменились. По сравнению с прошлым годом расходы снизились только в Дальневосточном (минус 7,5%) и Уральском (минус 10,5%) ФО. По этим округам наблюдаются более высокие темпы снижения в последние месяцы. Наибольший рост против сентября 2019 года отмечен в ЦФО (плюс 7,9%).
В сентябре москвичи немного сократили свои расходы по сравнению с августом — на 0,5%. В годовом выражении расходы жителей Москвы значительно растут по сравнению с прошлым годом (плюс 11,7%). Петербуржцы намного более существенно сократили расходы по сравнению с августом (минус 6,2%), но также показали рост по сравнению с сентябрем 2019 года (плюс 9,3%).
В городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек произошло резкое снижение расходов (минус 6,3%). Ранее в этой категории городов наблюдалась более умеренная динамика расходов, чем в крупных городах. Сейчас расходы снизились до уровня прошлого года, а если очистить их от инфляции, то уже вышли в негативную зону. Это коррелирует с динамикой низкодоходной группы населения. Высокие годовые темпы роста сохраняются только в городах-миллионниках (плюс 8,1%).
За месяц расходы россиян с низким доходом сильно сократились (минус 6,9%). «Среднедоходники» снизили расходы на 3,9%, а «высокодоходники» — на 0,5%. По сравнению с августом 2019 года все доходные группы увеличили свои расходы (плюс 0,6%, 6,2% и 3,4% соответственно).
Высокодоходная группа показывает в последние месяцы меньшую волатильность расходов, и сейчас в ней наблюдается умеренная коррекция расходов в меньшую сторону. Среднедоходная группа, имея существенный прирост в годовом выражении, резко снижает расходы против предыдущего месяца.
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