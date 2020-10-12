Дайте сдачу! Как можно заработать на мелочи

Мелочь на самом деле вовсе не мелочь. Вытряхнув монеты из карманов, сумок и кошельков, можно немного подзаработать. А можно и много. Главное — знать, на что обратить внимание.

Даже самая обычная мелочовка, которая разбросана у вас в сумке или по всему дому, может стать источником дохода. Деньгам нельзя лежать мертвым грузом, они должны работать.

Если вы расплачиваетесь исключительно безналичными способами, а монетам не находится применения, можно обменять их на купюры. Банкноты точно пойдут в дело. Например, можно обратиться в банк для обмена. Хотя не исключено, что там потребуют написать заявление и принести сокровища не меньше, чем на 100 рублей. Но не надо расстраиваться: мелкие деньги любят на почте. Еще вариант — продуктовые магазины. Там тоже будут рады вашим звенящим карманам.

Рубль — за десять тысяч

Кроме того, можно слегка податься в нумизматы. Для этого не обязательно искать монеты от царя Гороха. Стоит покопаться в кошельке, а лучше — в копилке. Там могли заваляться один, два или пять рублей 2003 года выпуска. Сейчас эти монеты считаются редкими, их стоимость в среднем достигает 10-20 тысяч рублей, рассказал радио Sputnik коллекционер, нумизмат Сергей Молотилкин.

"Если хотите заработать, для начала надо взять каталог с монетами. Также на сайте Гознака или Монетного двора указываются тиражи выпусков. По тиражу можно определить, сколько монета будет стоить. В культуре коллекционирования малые тиражи или браки всегда ценились. На любом ресурсе, начиная с досок объявлений, можно посмотреть, за какую примерно сумму получится продать ту или иную монету", — пояснил нумизмат.

Редкость и обыденность

Опытные коллекционеры также советуют обзавестись лупой: если пристально рассматривать много мелочи, глазам не поздоровится.

Если не можете найти монету, которая выпускалась маленьким тиражом, на которой есть брак или которая является перевертышем, это не повод для расстройства. Даже среди находящихся в обращении рублей можно найти те, которые купят не по номиналу.

Например, сейчас ходит серия с древними городами: Дербентом, Ржевом, Дорогобужем и другими. Состояния на них не заработаешь, но можно продать рублей за 60-160. Тоже навар.

Нумизмат Сергей Молотилкин рекомендует не списывать со счетов монеты, которыми мы пользуемся сейчас. Возможно, через 10-20 лет их ценность значительно возрастет. Он приводит в пример одну копейку и пять копеек. Как только их списали, сразу появился повышенный интерес.

"Я всегда советую людям: мелочь — она ведь ничего не стоит, вы все равно потом в размен ее пустите. Откладывайте ее в горшок, рано или поздно что-то опишут", — пояснил эксперт.

Инвестиции

Можно ли инвестировать в деньги? Конечно, можно. Например, есть серебряные монеты три рубля и 25 рублей. Они всегда выпускаются в малых тиражах. Соответственно, рано или поздно их стоимость возрастет.

Например, сейчас можно проследить, как идет вверх цена на золото и серебро. Раньше Монетный двор выпускал и золотые монеты, люди их скупали, а сейчас продают в два раза дороже, рассказал Сергей Молотилкин.

В общем, к мелочи не стоит относиться пренебрежительно. Возможно, в вашей старой копилке уже лежат сокровища. Не зря еще с древних времен идут поверья, что деньги надо уважать и не стоит их разбрасывать, поэтому лучше пустить их в дело.