Чем опасны «лишние» банковские карты

"Прежде всего, важно понять, все ли карты для вас выгодны. Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счете — действовать с определенными ограничениями", — отмечает эксперт.