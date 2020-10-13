Чем опасны «лишние» банковские карты

Бывает, что у человека скапливается слишком много банковских карт, каждая из которых чем-то полезна. В этой ситуации главное — постоянно их отслеживать, иначе возможны штрафы за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"Прежде всего, важно понять, все ли карты для вас выгодны. Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счете — действовать с определенными ограничениями", — отмечает эксперт.
Кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден.