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Россиянам назвали условие сохранения сбережений 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Россиянам назвали условие сохранения сбережений
Фото: ТАСС
Экономический кризис может серьезно сказаться на банковской системе России и гражданам, которые хранят свои сбережения в небольших и ненадежных банках, стоит задуматься о рисках. Об этом заявил известный российский экономист Михаил Делягин, пишет DEITA.RU.
По словам Делягина, Центробанк еще год назад взял четкий курс на оздоровление банковского сектора, лишив часть банков лицензий.
Нынешний же кризис привел к новым вызовам и потрясениям, которые смогут выдержать только самые крупные и надежные банки. Поэтому россияне, которые хранят накопления в банках не из первой двадцатки, очень серьезно рискуют, уверен экономист.
Он призвал жителей России не совершать ошибку и, не дожидаясь острой фазы кризиса, перенести хранение накоплений в крупные кредитные организации. Не стоит доводить дело до судебных исков в попытке вернуть свои деньги, уверен Делягин.
«Рамблер» писал, что ранее российские банки начали активнее передавать просроченные долги клиентов, образовавшиеся в период пандемии, коллекторским агентствам.
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Комментарии 1
Личный счет , Михаил Делягин , Центральный банк России , РИА "Дейта"
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