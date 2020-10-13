Эксперт оценил введение цифрового рубля

"С точки зрения информационной безопасности цифровая валюта или сетевые средства расчетов при соблюдении несложных правил цифровой гигиены является более безопасной, чем любая классическая валюта. Экономически использование цифровой валюты также выгодно. Каждый цифровой рубль привязан к национальной валюте и защищен от таких недостатков классических денег, как бесконтрольное перемещение или трансферы. Всегда можно проследить историю происхождения любых сумм, узнать откуда эти деньги появились и где они сейчас. Это может стать мощным орудием против коррупции и криминала, стать еще одним инструментом, ограничивающим инфляцию", — сказал Сачков, его слова привели ТАСС в пресс-службе Партии роста, сопредседателем которой он является.
"Запуск цифровой валюты выглядит логическим продолжением курса на инновации, открытость, прозрачность. Но очень важно соблюсти при этом ряд условий — алгоритм распределения и исходные коды должны быть описаны и открыты для специалистов и простых граждан — это не повлияет на безопасность, но многократно повысит уровень доверия к новому продукту. Валидаторы транзакций также должны быть открытыми, не должно быть никаких "черных коробок". Если не соблюсти эти требования, вводить цифровую валюту, сделанную на основе блокчейна, бессмысленно", — добавил Сачков.