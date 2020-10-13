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Эксперт: цифровой рубль поможет сократить коррупцию и криминал 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Эксперт оценил введение цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Цифровая национальная валюта позволит сократить коррупцию и криминал, а также станет одним из инструментов, ограничивающим инфляцию. Такое мнение высказал во вторник генеральный директор компании Group IB Илья Сачков.
Банк России ранее представил консультационный доклад о создании и внедрении цифровой национальной валюты. Согласно документу, цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль по аналогии с наличными деньгами будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Банком России. При этом использовать цифровую валюту можно будет даже при отсутствии интернета, однако для реализации такой возможности необходима разработка специальной инфраструктуры.

"С точки зрения информационной безопасности цифровая валюта или сетевые средства расчетов при соблюдении несложных правил цифровой гигиены является более безопасной, чем любая классическая валюта. Экономически использование цифровой валюты также выгодно. Каждый цифровой рубль привязан к национальной валюте и защищен от таких недостатков классических денег, как бесконтрольное перемещение или трансферы. Всегда можно проследить историю происхождения любых сумм, узнать откуда эти деньги появились и где они сейчас. Это может стать мощным орудием против коррупции и криминала, стать еще одним инструментом, ограничивающим инфляцию", — сказал Сачков, его слова привели ТАСС в пресс-службе Партии роста, сопредседателем которой он является.

По его словам, никакого неравенства между наличными, безналичными и цифровыми деньгами нет, и все механизмы запуска уже описаны и проработаны.

"Запуск цифровой валюты выглядит логическим продолжением курса на инновации, открытость, прозрачность. Но очень важно соблюсти при этом ряд условий — алгоритм распределения и исходные коды должны быть описаны и открыты для специалистов и простых граждан — это не повлияет на безопасность, но многократно повысит уровень доверия к новому продукту. Валидаторы транзакций также должны быть открытыми, не должно быть никаких "черных коробок". Если не соблюсти эти требования, вводить цифровую валюту, сделанную на основе блокчейна, бессмысленно", — добавил Сачков.

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Комментарии
Личный счет , Экономика , Илья Сачков , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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