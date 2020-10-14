Самозанятые младше 18 лет получат новые льготы

Несовершеннолетние самозанятые с 2021 года получат дополнительную налоговую льготу в размере 12 тысяч рублей, сообщила корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова.
В среду Агентство стратегических инициатив, Сбер и Google презентовали обучающий курс для молодых предпринимателей "Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z". Мероприятие прошло в онлайн-формате.
"Мы также прорабатываем, обсуждаем возможность создания каких-то особенных налоговых статусов, предпочтений преференций, в частности, для несовершеннолетних самозанятых со следующего года предоставляется дополнительная льгота. Каждому несовершеннолетнему самозанятому в размере 12 тысяч рублей льгота на налог в дополнение к имеющимся льготам для совершеннолетних предпринимателей", — сказала Мякотникова.
Как отметила представитель АСИ, такая мера поддержки позволит молодым предпринимателям создавать свой бизнес в более комфортных условиях.