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Несовершеннолетним самозанятым назначат дополнительные налоговые льготы 

Прайм и ещё 2 3 часа назад
Самозанятые младше 18 лет получат новые льготы
Фото: ТАСС
Несовершеннолетние самозанятые с 2021 года получат дополнительную налоговую льготу в размере 12 тысяч рублей, сообщила корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова.
В среду Агентство стратегических инициатив, Сбер и Google презентовали обучающий курс для молодых предпринимателей "Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z". Мероприятие прошло в онлайн-формате.

"Мы также прорабатываем, обсуждаем возможность создания каких-то особенных налоговых статусов, предпочтений преференций, в частности, для несовершеннолетних самозанятых со следующего года предоставляется дополнительная льгота. Каждому несовершеннолетнему самозанятому в размере 12 тысяч рублей льгота на налог в дополнение к имеющимся льготам для совершеннолетних предпринимателей", — сказала Мякотникова.

Как отметила представитель АСИ, такая мера поддержки позволит молодым предпринимателям создавать свой бизнес в более комфортных условиях.
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Комментарии
Личный счет , Другое , Елена Мякотникова , Агентство стратегических инициатив , Google
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