Самозанятые младше 18 лет получат новые льготы

"Мы также прорабатываем, обсуждаем возможность создания каких-то особенных налоговых статусов, предпочтений преференций, в частности, для несовершеннолетних самозанятых со следующего года предоставляется дополнительная льгота. Каждому несовершеннолетнему самозанятому в размере 12 тысяч рублей льгота на налог в дополнение к имеющимся льготам для совершеннолетних предпринимателей", — сказала Мякотникова.