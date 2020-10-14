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Мошенники освоили новую уловку во время пандемии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мошенники освоили новую уловку во время пандемии
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Россиянам, у которых из-за сложной экономической ситуации появились долги за ЖКХ, мошенники предлагают «здесь и сейчас» погасить их со скидкой. Об этом рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.

«Когда в дверь начинают стучаться «официальные лица» и предлагать новый способ погашения задолженности со скидкой, но «здесь и сейчас», то многие граждане верят и отдают последнее», — рассказал эксперт Игорь Григорьянц.

Он также отметил, что пострадавшие не хотят обращаться в полицию, рассудив, что сумма небольшая, а времени для ее возврата потребуется слишком много.
По словам экспертов, чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры и домохозяйки.

«Наши бабушки и дедушки, услышав от мошенников о якобы имеющейся задолженности, могут оплатить ее сразу, подумав, что дети или внуки, которые обычно занимаются оплатой счетов, могли забыть или не успеть оплатить задолженность», — отметила эксперт Елена Бобкова.

Также на уловки мошенников, по ее словам, могут попасться и люди, которые привыкли пользоваться цифровыми сервисами и услугами, но не хотят досконально разбираться в вопросе оплаты ЖКХ. Так, при появлении сообщения с якобы задолженностью по оплате, пользователь нажимает на ссылку, но оказывается на фишинговом сайте, где и теряет деньги.

«Эта схема строится на постоянной нехватке времени. Занятой человек, который привык большую часть времени отдавать работе, захочет решить проблему оперативно, особенно если ему предлагают экономящий время, простой и привычный путь решения, к тому же со скидкой», — подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты призвали пенсионеров не хранить крупные суммы денег дома. Они предупредили, что злоумышленники в период пандемии придумали новые способы обмана: они выдают себя за врачей, социальных работников и сотрудников компаний, проводящих санитарную обработку помещений. Мошенники хорошо знают все места, где люди обычно прячут деньги. Нередко в квартиру они пытаются попасть вдвоем: пока один преступник отвлекает пенсионера, другой ищет сбережения.
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Личный счет , Елена Бобкова , РИА Новости
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