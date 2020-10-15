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В тарифы на услуги ЖКХ перестанут включать сверхнормативные потери 

Российская Газета 2 часа назад
В России изменятся тарифы на услуги ЖКХ
Фото: ТАСС
Одним из законопроектов, в частности, планируется ввести нормативы потерь в коммунальных сетях, которые могут учитываться в тарифах. Если ранее потери не превышали 10-15%, то в последнее время в некоторых регионах они выросли в разы и могут доходить до 40% по холодной воде и водоотведению. Поскольку это влияет на плату за ЖКУ, предлагается ограничить пределы потерь, учитываемые в тарифах.
Должен быть наведен порядок и с проверками внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Сейчас бывает, что в одном доме эти проверки проводит до 20 организаций. Законопроектом, рассматриваемым в Госдуме, предлагается ввести единого исполнителя этих работ на каждый дом.
Также рассматривается законопроект об отмене исковой давности по делам о возврате общедомового имущества, он уже принят в первом чтении. Предлагается исключить сроки исковой давности, если общедомовым имуществом когда-то завладели в спорном порядке. Сейчас идет работа над поправками к этому законопроекту, рассказал Качкаев.
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Личный счет , Госдума
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