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Начался второй этап продаж туров по России с кешбэком 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 1 час назад
В России начался второй этап продаж туров с кешбэком
Фото: Reuters
Стартовал второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка. Этот этап продлится до полуночи 5 декабря 2020 года.
В рамках второго этапа продаж россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период с момента начала продаж и до 10 января 2021 года включительно. При этом в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы, передает РИА «Новости».
Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники, и граждане смогут доступнее провести Новый Год и Рождество.
Условия второго этапа программы стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов. Так, в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей) — это позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тыс. рублей (ранее было 15 тыс. рублей).
Обязательным условием участия в программе остается оплата картой «Мир». Возврат на нее будет начислять автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
Первая программа стимулирования внутреннего туризма, благодаря которой граждане могли вернуть часть денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки стартовала в России в августе. Программа продлилась ровно неделю, до 28 августа включительно. На 27 августа ею воспользовались 50 тыс. россиян.
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Личный счет , Недвижимость , РИА Новости
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