70% россиян стали беднее

29% заемщиков сказали, что были вынуждены впервые обратиться за займом в МФО в период пандемии, еще 20% стали делать это чаще, 10% — реже, а 22% ни разу не пользовались услугами микрофинансовых организаций за время карантина. В половине случаев (52%) целью получения займа стала покупка товаров первой необходимости, 30% взяли в долг, чтобы погасить другие кредиты, 17% потратили деньги на лечение, 15% — на оплату ЖКХ, 11% — на обувь и одежду. В опросе, как отметили в Qiwi, участвовали 1 015 человек, которые пользовались услугами МФО за последний год.