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Опрос: 70% россиян стали беднее из-за пандемии коронавируса

Ura.Ru
1 час назад
Пандемия коронавируса и последующий карантин ударили по карманам 70% россиян. Треть опрошенных была вынуждена впервые за последний год прийти за помощью в микрофинансовые организации (МФО). Это следует из результатов исследования, проведенного компанией Qiwi.
70% россиян стали беднее
Фото: ReutersReuters
«Распространение коронавируса и введенные в связи с ним ограничения ухудшили материальное положение россиян: у 70% россиян снизился уровень дохода. Причинами стали в том числе потеря работы (31%), неоплачиваемый отпуск (18%) и непредвиденные расходы в связи с болезнью (16%)», — приводит ТАСС выдержку из исследования.
Половина опрошенных призналась, что сократила свои расходы, однако у пятой части (22%) ежемесячные траты выросли.
29% заемщиков сказали, что были вынуждены впервые обратиться за займом в МФО в период пандемии, еще 20% стали делать это чаще, 10% — реже, а 22% ни разу не пользовались услугами микрофинансовых организаций за время карантина. В половине случаев (52%) целью получения займа стала покупка товаров первой необходимости, 30% взяли в долг, чтобы погасить другие кредиты, 17% потратили деньги на лечение, 15% — на оплату ЖКХ, 11% — на обувь и одежду. В опросе, как отметили в Qiwi, участвовали 1 015 человек, которые пользовались услугами МФО за последний год.
Личный счет,Qiwi,ИТАР-ТАСС,
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