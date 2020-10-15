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Россиянам могут выделить доплату к пенсии 

Deita.ru 1 час назад
Российские регионы могут получить субсидии для выделения доплаты к пенсиям граждан, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт кабмина.
Сегодня, в четверг, 15 октября, правительство рассмотрит такую возможность на очередном заседании.
Если данное решение будет принято, то субъекты получат из федерального центра дополнительные деньги, которые позволят региональным властям обеспечить выплату местных социальных доплат к пенсиям россиян в полном объёме.
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Кроме этого, стало известно, что министры также собираются обсудить возможность выделения средств на своевременную выплату пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы из резервного фонда в 2020 году.
Ранее свой прогноз о том, что будет с доходами россиян дал известный российский экономист Михаил Делягин.
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