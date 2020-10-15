Российские регионы могут получить субсидии для выделения доплаты к пенсиям граждан, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт кабмина.

Сегодня, в четверг, 15 октября, правительство рассмотрит такую возможность на очередном заседании.

Если данное решение будет принято, то субъекты получат из федерального центра дополнительные деньги, которые позволят региональным властям обеспечить выплату местных социальных доплат к пенсиям россиян в полном объёме.

Кроме этого, стало известно, что министры также собираются обсудить возможность выделения средств на своевременную выплату пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы из резервного фонда в 2020 году.