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Кредиты наличными: банки снижают объемы выдачи 

Финмаркет 34 минуты назад
Банки снижают объемы выдачи кредитов наличными
Фото: ТАСС
В сентябре прекратился восстановительный рост выдачи кредитов наличными, который наблюдался с мая нынешнего года, пишут "Ведомости". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые приводит газета, количество выдач новых кредитов в прошлом месяце составило 1,34 млн, что на 5% меньше, чем в августе, и на 13% меньше, чем в сентябре 2019 г. Общий объем выданных наличных денег сократился на 3 и 5% соответственно — до 453,6 млрд руб.
По мнению генерального директора ОКБ Артура Александровича, на которого ссылаются "Ведомости", это снижение отчасти обусловлено сезонным фактором — в большинстве предыдущих годов выдачи в августе были выше сентябрьских, — а также тем, что в течение июля — августа исчерпал себя эффект отложенного спроса.

"Кроме того, банки приняли во внимание риск роста безработицы в стране на фоне второй волны коронавируса. Вероятно, последний риск будет определять кредитную политику банков в ближайшие месяцы, — отмечает Александрович. — Объемы кредитования традиционно растут в 4-м квартале, но в этот раз под влиянием указанных сдерживающих факторов банки нарастят конкуренцию за выдачу кредитов наиболее надежным заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами".

Заместитель председателя правления, директор кредитного департамента СДМ-банка Сергей Козлов считает, что на снижение новых выдач может влиять статистика ухудшения платежной дисциплины, что связано с сокращением дохода у части населения, вызванного трудностями, которые во время действия ограничительных мер начали испытывать работодатели.
Директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин отмечает, что на рост выдачи в августе повлиял не только отложенный спрос, который реализовывался на фоне осторожного смягчения банками своих кредитных политик после весеннего ужесточения, но также и летние отпуска, и подготовка к школьному сезону. Однако в сентябре и этот эффект был во многом исчерпан.
В то же время генеральный директор аналитического агентства Frank RG Юрий Грибанов ожидает по итогам года небольшое снижение объемов выдачи. Он также подчеркивает, что в настоящий момент не видит триггеров для изменения политики банками, а в следующем году рынок покажет умеренный рост.
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Комментарии
Личный счет , Юрий Грибанов , Сергей Козлов , СДМ-банк , Ведомости
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