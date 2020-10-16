Лишать пенсий иностранцев начнут быстрее

Граждане иностранных государств, которые ранее имели право на получение российских пенсий, будут лишаться социальных выплат быстрее, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Парламентскую газету.

Российские правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в обязанности Пенсионного фонда страны должно войти получение сведений об аннулировании вида на жительство того или иного иностранного гражданина из единого федерального регистра о населении.

На данный момент иностранцы без российского гражданства, которые постоянно проживают на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с рядовыми россиянами. Выплаты таким людям происходят на основании наличия у них действительного вида на жительство.

В случае, если по тем или иным причинам этот документ аннулируют, то выплата пенсии должна прекращаться. Однако, далеко не всегда сведения об этом доходят до ПФР оперативно, что приводит к тому, что иностранец, которому уже не положена пенсия, всё ещё продолжает её получать.

Чтобы исправить сложившееся положение дел, члены кабмина предлагают создать к 1 января 2023 года специальный федеральный реестр о населении, откуда могли бы брать актуальную информацию о наличии или аннулировании вида на жительство то или иного гражданина представители ПФР.

В новый реестр войдут паспортные данные, сведения о семейном положении, родственных связях, СНИЛС, ИНН и иные сведения.