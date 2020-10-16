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ПФР начнёт быстрее лишать пенсий особых граждан 

Deita.ru 1 час назад
Лишать пенсий иностранцев начнут быстрее
Фото: deita.ru
Граждане иностранных государств, которые ранее имели право на получение российских пенсий, будут лишаться социальных выплат быстрее, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Парламентскую газету.
Российские правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в обязанности Пенсионного фонда страны должно войти получение сведений об аннулировании вида на жительство того или иного иностранного гражданина из единого федерального регистра о населении.
На данный момент иностранцы без российского гражданства, которые постоянно проживают на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с рядовыми россиянами. Выплаты таким людям происходят на основании наличия у них действительного вида на жительство.
В случае, если по тем или иным причинам этот документ аннулируют, то выплата пенсии должна прекращаться. Однако, далеко не всегда сведения об этом доходят до ПФР оперативно, что приводит к тому, что иностранец, которому уже не положена пенсия, всё ещё продолжает её получать.
Чтобы исправить сложившееся положение дел, члены кабмина предлагают создать к 1 января 2023 года специальный федеральный реестр о населении, откуда могли бы брать актуальную информацию о наличии или аннулировании вида на жительство то или иного гражданина представители ПФР.
В новый реестр войдут паспортные данные, сведения о семейном положении, родственных связях, СНИЛС, ИНН и иные сведения.
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Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Госдума , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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