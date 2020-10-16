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Россияне погрязли в долгах 

Артём Кульша 2 часа назад
Россияне погрязли в долгах
Фото: ТАСС
Каждый пятый гражданин России имеет долги. Об этом сообщают «Известия».
В октябре ВЦИОМ провел исследование с участием 1,6 тысячи совершеннолетних жителей всех регионов страны. Согласно его результатам, 20% россиян имеют просроченные обязательства по кредитам, налогам, жилищно-коммунальным платежам и перед физическими лицами. Размер долга 10% опрошенных составляет от 50 тысяч рублей до 500 тысяч, 8% — менее 50 тысяч, 2% — более 500 тысяч.
83% респондентов из числа тех, кто задолжал менее 50 тысяч, выразили уверенность в том, что смогут погасить задолженность в течение года. 39% тех, кто задолжал более 50 тысяч, но менее 500 тысяч, убеждены, что смогут выплатить долги в сжатые сроки.
85% граждан слышали и знают о возможности пройти процедуру личного банкротства. 38% слышали о возможности внесудебного признания несостоятельности, лишь 4% хорошо знают о ней. При этом каждый третий россиянин, имеющий долги в размере 50-500 тысяч, выразил готовность ею воспользоваться.
1 сентября, как сообщал «Рамблер», вступили в силу поправки в закон «О банкротстве», которые позволяют физическим лицам и индивидуальным предпринимателям бесплатно через МФЦ признать несостоятельность без участия суда и финансового управляющего. Для этого необходимо, чтобы размер долга был не менее 50 тысяч и не более 500 тысяч, а судебные приставы вернули исполнительный лист взыскателю, не найдя у должника имущества.

«Банкротство — не панацея, это должно быть серьезное и взвешенное решение», — выразил уверенность заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Видео дня. Программа льготной ипотеки продлится до сентября 2021 года
Комментарии
Личный счет , Илья Торосов , ВЦИОМ
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