Россияне погрязли в долгах 

Каждый пятый гражданин России имеет долги. Об этом сообщают «Известия».

В октябре ВЦИОМ провел исследование с участием 1,6 тысячи совершеннолетних жителей всех регионов страны. Согласно его результатам, 20% россиян имеют просроченные обязательства по кредитам, налогам, жилищно-коммунальным платежам и перед физическими лицами. Размер долга 10% опрошенных составляет от 50 тысяч рублей до 500 тысяч, 8% — менее 50 тысяч, 2% — более 500 тысяч.

83% респондентов из числа тех, кто задолжал менее 50 тысяч, выразили уверенность в том, что смогут погасить задолженность в течение года. 39% тех, кто задолжал более 50 тысяч, но менее 500 тысяч, убеждены, что смогут выплатить долги в сжатые сроки.

85% граждан слышали и знают о возможности пройти процедуру личного банкротства. 38% слышали о возможности внесудебного признания несостоятельности, лишь 4% хорошо знают о ней. При этом каждый третий россиянин, имеющий долги в размере 50-500 тысяч, выразил готовность ею воспользоваться.

1 сентября, как сообщал «Рамблер», вступили в силу поправки в закон «О банкротстве», которые позволяют физическим лицам и индивидуальным предпринимателям бесплатно через МФЦ признать несостоятельность без участия суда и финансового управляющего. Для этого необходимо, чтобы размер долга был не менее 50 тысяч и не более 500 тысяч, а судебные приставы вернули исполнительный лист взыскателю, не найдя у должника имущества.