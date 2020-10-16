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В правительстве прорабатывают индексацию пенсий работающим пенсионерам 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Кабмин прорабатывает индексацию пенсий работающим
Фото: ТАСС
Сумма, в которую обойдется бюджету индексация пенсий работающим пенсионерам, пока не определена и будет зависеть от варианта решения вопроса, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Ранее на встрече с лидерами думских фракций президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал поручение правительству проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

"У правительства есть на сегодняшний день задача по этому поводу, мы работаем. Как только у нас будут сформированы предложения, мы представим их главе государства. Сумма, в которую обойдется бюджету решение вопроса, будет зависеть от вариантов", — сказал Котяков.

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