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Эксперт рассказал, чем опасны переводы по номеру телефона 

РИА Новости и ещё 1 58 минут назад
Чем опасны переводы по номеру телефона
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
При переводах по номеру телефона есть риск ошибиться цифрой, и в этом случае вернуть деньги обратно будет проблематично — придется обращаться в банк, а возможно, даже в правоохранительные органы. Если же банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, то деньги у вас спишутся, но их никто не получит, а вернуть будет сложно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Система переводов между физическими лицами в первую очередь опасна тем, что вы можете просто ошибиться цифрой, и деньги уйдут не на тот номер, а поскольку переводы проходят мгновенно, вернуть их будет затруднительно", — добавил он.

Если произошла ошибка, придется написать письмо в банк, который, в свою очередь, должен отправить данные по ошибочному переводу владельцу счета.

"Если ситуация зайдет в тупик, и человек не захочет вернуть деньги, вам придется обращаться в правоохранительные органы либо в суд общей юрисдикции, чтобы попытаться взыскать средства", — советует юрист.

При переводе по номеру телефона возможна также ситуация, когда банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, у него отозвали лицензию, либо человек закрыл в нем расчетный счет. "Деньги спишутся, но фактически человек, которому вы их отправляли, их не получит. В таком случае придется разбираться с банком. Вернуть средства он вряд ли сможет — они лягут в так называемую кредитную массу тех, кто пострадал от действий этого банка. Если счет был закрыт, также придется долго переписываться с банком, чтобы он вернул деньги обратно", — предупреждает Петропольский.
Кроме того, при переводах по телефону нельзя исключать и мошеннические действия — номер, к сожалению, до сих пор можно переоформить с одного лица на другое. Поменять привязанные к нему реквизиты банка также не составляет труда.

"В России ежегодно регистрируется множество случаев, когда человек с поддельной доверенностью либо с поддельной копией паспорта просто меняет владельца телефона в каком-нибудь удаленном офисе вашего провайдера сотовой связи. После чего у вас отключается мобильный телефон — он перестает ловить сеть, — а злоумышленник переводит деньги с ваших карт, идентифицируя себя по номеру телефона. Решение такой ситуации возможно только через возбуждение уголовного дела", — подытожил эксперт.

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Личный счет , МВД
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