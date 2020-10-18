Чем опасны переводы по номеру телефона

При переводах по номеру телефона есть риск ошибиться цифрой, и в этом случае вернуть деньги обратно будет проблематично — придется обращаться в банк, а возможно, даже в правоохранительные органы . Если же банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, то деньги у вас спишутся, но их никто не получит, а вернуть будет сложно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский

"Система переводов между физическими лицами в первую очередь опасна тем, что вы можете просто ошибиться цифрой, и деньги уйдут не на тот номер, а поскольку переводы проходят мгновенно, вернуть их будет затруднительно", — добавил он.

Если произошла ошибка, придется написать письмо в банк, который, в свою очередь, должен отправить данные по ошибочному переводу владельцу счета.

"Если ситуация зайдет в тупик, и человек не захочет вернуть деньги, вам придется обращаться в правоохранительные органы либо в суд общей юрисдикции, чтобы попытаться взыскать средства", — советует юрист.

При переводе по номеру телефона возможна также ситуация, когда банк, к которому привязан номер телефона, обанкротился, у него отозвали лицензию, либо человек закрыл в нем расчетный счет. "Деньги спишутся, но фактически человек, которому вы их отправляли, их не получит. В таком случае придется разбираться с банком. Вернуть средства он вряд ли сможет — они лягут в так называемую кредитную массу тех, кто пострадал от действий этого банка. Если счет был закрыт, также придется долго переписываться с банком, чтобы он вернул деньги обратно", — предупреждает Петропольский.

Кроме того, при переводах по телефону нельзя исключать и мошеннические действия — номер, к сожалению, до сих пор можно переоформить с одного лица на другое. Поменять привязанные к нему реквизиты банка также не составляет труда.