Коллекторы пожаловались на россиян

Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей — во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев

Фото: ТАСС ТАСС

"На текущий момент поведение должников изменилось и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%", — говорит он.

При этом половина тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, еще 30% должников — на потерю работы, 15% — на нехватку средств.

По данным НАПКА, еще 7% россиян, допустивших просрочку по кредитам, рассчитывают идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга. Не более 2% ссылаются на закон о банкротстве и на своё намерение пройти процедуру. По-прежнему 6% россиян отказываются вносить платежи по кредиту из-за несогласия с суммой долга, а еще около 7% полагают, что в текущих реалиях можно не возвращать долги вовсе. Примерно 2% россиян говорят, что не оформляли кредит, а 6% должников называют другие причины.

"Интересно отметить, что практически перестали должники называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита. Это является следствием ужесточения политики кредитования, как банков, так и микрофинансовых организаций", — добавляет Мехтиев.

Четверть должников, вышедших на просрочку в апреле-июне, в качестве причины неплатежей в 90% случаях называют сложную финансовую ситуацию, вызванную либо потерей работы, либо существенным снижением уровня дохода из-за пандемии. При этом лишь 3% ссылаются на кредитные каникулы, которые в реальности не были им предоставлены.

"Зачастую речь идёт именно о снижении совокупного семейного дохода. Как показывает практика, 70% семейных пар, оформляя кредит, рассчитывает платёжную нагрузку, исходя из совокупного дохода. В период пандемии у них остался один, под требования кредитных каникул они не подходили и поэтому был получен отказ (кредит был оформлен на того, чей доход либо не снизился либо снизился незначительно), за которым последовал пропуск платежа", — поясняет президент НАПКА.

Большинство "пандемийных" должников (60%) собирается возвращаться в график платежей, а еще треть сомневается в этом, но от долга не отказываются. Лишь около 2-3% заявляют о желании объявить себя банкротами в будущем. При этом категоричных отказников в "пандемийном" портфеле находится не более 5%.