Названы самые высокие зарплаты на удаленке

Рейтинг самых высокооплачиваемых зарплат на удаленке в России возглавил программист-аналитик 1С — ему готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Одну из самых высоких зарплат на удаленке может получать ведущий программист-аналитик 1C с опытом работы от 4 лет — до 270 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидат должен хорошо знать как минимум одну из типовых конфигураций 1C, иметь опыт работы в команде численностью от 10 человек, а также уметь работать с СУБД", — говорится в исследовании.

От 200 тысяч рублей предлагают менеджеру внешне-экономической деятельности на проекте, эта позиция также подразумевает дистанционную работу. В обязанности специалиста будет входить поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка, а также организация схемы доставки оборудования. От будущего сотрудника ждут опыт работы от 5 лет и высокое знание иностранных языков для проведения переговоров.

"Backend-разработчик в Сберавто может зарабатывать от 180 тысяч рублей в месяц, работая дистанционно. Вакансия предполагает опыт работы от 3 лет, знание языка программирования Golang, умение пользоваться Docker и Kubernetes", — добавили в сервисе.

Доход до 140 тысяч рублей в месяц может получать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от 2 лет и знанием HTML5 и CSS3, позиция дистанционная. "Кроме того, среди требований для этой позиции работодатель указал навыки владения инструментами для сборки (Gulp (gulp-pugbem), Webpack) и системой Git, умение создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также понимание БЭМ", — отмечается в исследовании.