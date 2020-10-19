Россияне отказываются от одобренных кредитов

В бюро кредитных историй «Эквифакс» провели анализ доли выданных кредитов по отношению к общему числу одобрений займов банками. Данные показали, что граждане Российской Федерации стали чаще отказываться брать уже одобренные банками кредиты.

С января по август 2020 года данный показатель в среднем закрепился на уровне 31,9 процента. Это показывает, что менее одной трети потенциальных заемщиков согласны брать кредиты на предоставляемых условиях.

В сравнении с 2019 годом, падение данного показателя составило 13,1 п. п. В это время одобренные кредиты брали 45 процентов заемщиков. Эксперты объясняют это сложившимся кризисом и наложившейся на него пандемией, пишет РБК.