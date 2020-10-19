Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
90.98
$
78.10
91.42
91.55
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
43.13
–0.02 Золото
1910.68
–0.03 РТС
1132.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.10
1.1740
–0.0044
05.10
1.1784
15.10
07.10
23.09

Граждане РФ начали чаще отказываться от одобренных в банках кредитов 

РИА «ФедералПресс» и ещё 6 2 часа назад
Россияне отказываются от одобренных кредитов
Фото: ТАСС
В бюро кредитных историй «Эквифакс» провели анализ доли выданных кредитов по отношению к общему числу одобрений займов банками. Данные показали, что граждане Российской Федерации стали чаще отказываться брать уже одобренные банками кредиты.
С января по август 2020 года данный показатель в среднем закрепился на уровне 31,9 процента. Это показывает, что менее одной трети потенциальных заемщиков согласны брать кредиты на предоставляемых условиях.
В сравнении с 2019 годом, падение данного показателя составило 13,1 п. п. В это время одобренные кредиты брали 45 процентов заемщиков. Эксперты объясняют это сложившимся кризисом и наложившейся на него пандемией, пишет РБК.
Видео дня. В Рунете развивается новый вид мошенничества
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россиянам перечислили высокооплачиваемые профессии на удаленке Россиянам перечислили высокооплачиваемые профессии на удаленке В России изменились правила начисления пенсий В России изменились правила начисления пенсий Для пенсионеров готовят неприятное изменение по индексации выплат Для пенсионеров готовят неприятное изменение по индексации выплат
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России изменили правила получения пенсий
В России изменили правила получения пенсий
Неожиданная находка принесет России миллиарды
Неожиданная находка принесет России миллиарды
Лишать пенсий иностранцев начнут быстрее
Лишать пенсий иностранцев начнут быстрее
В Москве отказываются от квартир на первых этажах
В Москве отказываются от квартир на первых этажах
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
00:20
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
Компании
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
00:14
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
Недвижимость
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение