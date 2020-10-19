Минтруд высказался о новом прожиточном минимуме

Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что новая модель расчёта прожиточного минимума исключает риск его снижения.

«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, от квартала к кварталу его величина в действующей модели зависит от изменения цен на продукты питания, что могло приводить к снижению прожитого минимума.