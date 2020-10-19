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Минтруд высказался о новой модели расчёта прожиточного минимума 

RT на русском 48 минут назад
Минтруд высказался о новом прожиточном минимуме
Фото: РИА Новости
Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что новая модель расчёта прожиточного минимума исключает риск его снижения.

«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, от квартала к кварталу его величина в действующей модели зависит от изменения цен на продукты питания, что могло приводить к снижению прожитого минимума.
Ранее в правительстве назвали долю бедного населения России.
В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью по-прежнему остаётся первостепенной задачей для российского правительства.
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Личный счет , Экономика , Ольга Баталина , Михаил Мишустин , Минтруд , Правительство РФ , РИА Новости
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