Минтруд высказался о новом прожиточном минимуме

Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что новая модель расчёта прожиточного минимума исключает риск его снижения.
«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, от квартала к кварталу его величина в действующей модели зависит от изменения цен на продукты питания, что могло приводить к снижению прожитого минимума.
Ранее в правительстве назвали долю бедного населения России.
В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью по-прежнему остаётся первостепенной задачей для российского правительства.