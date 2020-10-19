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Россиянин выиграл в лотерею 132 млн рублей 

Павел Тиунов 2 часа назад
Россиянин выиграл в лотерею 132 млн рублей
Фото: РИА Новости
Житель столицы Башкирии выиграл 132,37 миллиона рублей в лотерею, купив билет за 50 рублей, сообщает издание башинформю.рф. Уфимца ищут, чтобы отдать ему выигрыш.
В компании-организаторе лотереи «Столото» отметили, что мужчина принял участие в розыгрыше суперприза «Гослото „7 из 49“. На приобретение билета на два тиража он потратил всего 50 рублей. В результате он стал обладателем огромной суммы — более 132 миллионов рублей.
Ранее, как сообщал „Рамблер“, „Столото“ обвинили в нечестном розыгрыше миллиарда рублей 1 января 2020 года. Обладательницей рекордной в истории российских государственных лотерей суммы стала жительница Московской области Надежда Бартош. Выигрышный билет ей на день рождения подарили ее дети. Они купили его в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья.
Впоследствии некоторые средства массовой информации сообщили о вероятности того, что розыгрыш миллиарда не был честным: якобы женщина является состоятельной предпринимательницей и имеет непосредственную связь с организаторами лотереи. В „Столото“ тогда заявили, что проведение розыгрыша строго соответствовало законодательству, а обвинения в обратном назвали „вопиющей клеветой“.
Произошедшее возымело широкий общественный резонанс. В частности, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил запретить в России проведение денежных лотерей. Он отметил, что „лотереи — зло“, поскольку они „используют самые низменные чувства людей — жажду наживы без труда“. По его словам, участники розыгрышей в этом случае надеются получить деньги, без „интеллектуальных и физических вложений“. Парламентарий добавил, что пользы от летерей нет, поэтому их проведение необходимо запретить.
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Комментарии 22
Личный счет , Виталий Милонов , Госдума
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