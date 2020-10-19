Россиянин выиграл в лотерею 132 млн рублей 

Житель столицы Башкирии выиграл 132,37 миллиона рублей в лотерею, купив билет за 50 рублей, сообщает издание башинформю.рф. Уфимца ищут, чтобы отдать ему выигрыш.

В компании-организаторе лотереи «Столото» отметили, что мужчина принял участие в розыгрыше суперприза «Гослото „7 из 49“. На приобретение билета на два тиража он потратил всего 50 рублей. В результате он стал обладателем огромной суммы — более 132 миллионов рублей.

Ранее, как сообщал „Рамблер“, „Столото“ обвинили в нечестном розыгрыше миллиарда рублей 1 января 2020 года. Обладательницей рекордной в истории российских государственных лотерей суммы стала жительница Московской области Надежда Бартош. Выигрышный билет ей на день рождения подарили ее дети. Они купили его в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья.

Впоследствии некоторые средства массовой информации сообщили о вероятности того, что розыгрыш миллиарда не был честным: якобы женщина является состоятельной предпринимательницей и имеет непосредственную связь с организаторами лотереи. В „Столото“ тогда заявили, что проведение розыгрыша строго соответствовало законодательству, а обвинения в обратном назвали „вопиющей клеветой“.