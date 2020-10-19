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Россияне назвали размер идеальной скидки

Секрет Фирмыиещё 1
32 минуты назад
Большинство россиян доверяют скидкам в 30–40%, выяснили «СберМаркет» и ResearchMe. Скидка в 30% является идеальной для покупателей — половина готова обратить внимание на товар, только если с его цены «сбросят» треть или больше.
Россияне назвали размер идеальной скидки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
80% готовы пойти в другой магазин, если нужные товары будут продаваться там со скидкой. Вместе с тем 24% респондентов заявили, что не изменяют любимым брендам. Чаще всего россияне покупают со скидкой еду и бытовую химию (45%). У женщин на втором месте оказались одежда и обувь (37%), у мужчин — бытовая техника и электроника (31%).
86% респондентов заявили, что всегда замечают скидки, 64% считают покупки по акции реальной возможностью сэкономить. 17% стараются покупать большинство товаров со скидкой при походе в магазин.
В целом распродаж ждут 60% пользователей Рунета. Самыми ожидаемыми оказались новогодние акции (в Москве на них рассчитывают 35% покупателей) и «Чёрная пятница» (27%), показал опрос.
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