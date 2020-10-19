Налоговый вычет могут ввести за занятия спортом 

В России могут ввести налоговый вычет по расходам граждан на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Инициатива вычета по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Минфин подготовил соответствующие изменения в Налоговый кодекс, их уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Вычет должен пополнить перечень социальных налоговых вычетов, куда входят вычеты за лечение, учебу, покупку лекарств, участие в благотворительной деятельности и т.д.
Согласно инициативе, налогоплательщик сможет вернуть 13% от фактически произведенных расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысяч рублей.
Перечень организаций, воспользовавшись услугами которых, можно рассчитывать на налоговый вычет, составит министерство спорта.
Ранее, как писал «Рамблер», депутат Государственной думы Виктор Зубарев предложил провести амнистию по уплате налогов и жилищно-коммунальных платежей в случае введения жестких мер из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.