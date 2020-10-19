Налоговый вычет могут ввести за занятия спортом 

В России могут ввести налоговый вычет по расходам граждан на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Инициатива вычета по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом, принадлежит президенту России Владимиру Путину Минфин подготовил соответствующие изменения в Налоговый кодекс, их уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Вычет должен пополнить перечень социальных налоговых вычетов, куда входят вычеты за лечение, учебу, покупку лекарств, участие в благотворительной деятельности и т.д.

Согласно инициативе, налогоплательщик сможет вернуть 13% от фактически произведенных расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысяч рублей.

Перечень организаций, воспользовавшись услугами которых, можно рассчитывать на налоговый вычет, составит министерство спорта