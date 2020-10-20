Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
90.98
$
77.80
91.47
91.60
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.60
–0.09 Золото
1895.15
–0.08 РТС
1132.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.10
1.1772
–0.0012
05.10
1.1784
16.10
08.10
24.09

Плату на вывоз мусора хотят снизить 

Deita.ru 1 час назад
Плата за вывоз мусора может снизиться
Фото: deita.ru
Правительство собирается утвердить новую федеральную схему обращения с мусором, которая позволит существенно удешевить реализацию мусорной реформы за счёт укрупнения пунктов переработки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Как стало известно со слов главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, в ведомстве уже разработали законодательные инициативы, направленные на поддержку операторов по обращению с ТКО. Они затронут использование вторсырья при раздельном сборе мусора, введения нулевого НДС на услуги операторов, отмены НДФЛ для переработки мусора, а также снижения налога на прибыль для организаций, производящих товары из вторсырья.
Кроме этого, министр также сообщил, что профильное ведомстве ведёт работу по направлению снижения тарифов для населения с помощью внесения изменения в методику определения нормативов накопления твёрдых бытовых отходов для граждан. В частности, предлагалось рассчитывать плату, исходя из фактических объёмов мусора.
Кобылкин сказал, что ещё в марте был разработан соответствующий проект постановления правительства на эту тему, а большинство регионов уже сейчас поддерживает систему оплаты по фактическому объёму вывозимого мусора. Сейчас Минприроды определяет, будет ли это зафиксировано поправками в законы или будет достаточно изменений в правительственных актах.
Видео дня. В Рунете развивается новый вид мошенничества
Deita.ru: последние новости
Накопления обесценятся: Делягин рассказал, как сохранить сбережения Накопления обесценятся: Делягин рассказал, как сохранить сбережения Порядок выдачи пенсий изменят в России Порядок выдачи пенсий изменят в России Банковские вклады россиян претерпели важнейшее изменение Банковские вклады россиян претерпели важнейшее изменение
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Кобылкин , Минприроды , РИА "Дейта" , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предсказали рекордное подорожание доллара
В России предсказали рекордное подорожание доллара
Xiaomi выставила Apple на смех
Xiaomi выставила Apple на смех
Скоро грянет катастрофа: к чему готовиться России
Скоро грянет катастрофа: к чему готовиться России
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
Видео
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение