Плата за вывоз мусора может снизиться

Правительство собирается утвердить новую федеральную схему обращения с мусором, которая позволит существенно удешевить реализацию мусорной реформы за счёт укрупнения пунктов переработки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Как стало известно со слов главы Минприроды Дмитрия Кобылкина , в ведомстве уже разработали законодательные инициативы, направленные на поддержку операторов по обращению с ТКО. Они затронут использование вторсырья при раздельном сборе мусора, введения нулевого НДС на услуги операторов, отмены НДФЛ для переработки мусора, а также снижения налога на прибыль для организаций, производящих товары из вторсырья.

Кроме этого, министр также сообщил, что профильное ведомстве ведёт работу по направлению снижения тарифов для населения с помощью внесения изменения в методику определения нормативов накопления твёрдых бытовых отходов для граждан. В частности, предлагалось рассчитывать плату, исходя из фактических объёмов мусора.

Кобылкин сказал, что ещё в марте был разработан соответствующий проект постановления правительства на эту тему, а большинство регионов уже сейчас поддерживает систему оплаты по фактическому объёму вывозимого мусора. Сейчас Минприроды определяет, будет ли это зафиксировано поправками в законы или будет достаточно изменений в правительственных актах.