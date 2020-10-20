Плату за ЖКХ предложили отменить для бедных

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ
дополнительно выделяет 35 млрд рублей на поддержку безработных. Как заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин, уже подписано соответствующее распоряжение. Премьер подчеркнул, что правительство продолжает оказывать поддержку людям, потерявшим работу, в том числе и из-за пандемии коронавируса. По словам Мишустина, им назначалось максимальное пособие по безработице, кроме того, предоставлялись также выплаты на несовершеннолетних детей.