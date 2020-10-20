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Центробанку выдвинули требование, касающееся всех пенсионеров РФ 

Ura.Ru 1 час назад
ЦБ попросили продлить послабления для пенсионеров
Фото: ТАСС
Национальная финансовая ассоциация (НФА) потребовала у Центробанка России не переводить пенсионеров на карту «Мир» принудительно до 2021 года. Соответствующее письмо ассоциация направила в ЦБ.

«По меньшей мере до 1 июня будущего года [нужно] продлить зачисление пенсий не на карты «Мир»», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на НФА.

В пресс-службе ЦБ ответили, что большинство пенсий уже переводятся на карты «Мир».
Сейчас на эту платежную систему переведены 95% пенсионеров. К концу 2020 года все пенсии должны перечисляться на «Мир».
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Личный счет , Центральный банк России , газета "Известия"
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