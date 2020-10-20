Цены, на зерно, в первую очередь, на пшеницу, ставят все новые рекорды, но и это не предел. В ближайшие недели ожидается их дальнейший рост.

За неделю к 16 октября цены на пшеницу третьего и четвертого классов в центре России выросли на 400 руб. и превысили 15 тыс. руб. за тонну, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Совэкон». Основной причиной роста цен стали агрессивные закупки со стороны экспортеров и повышение ставок в портах.

На мировом рынке российская пшеница подорожала на $9 за тонну. Рост цен связан в том числе с засушливой погодой в России и США, которая может негативно сказаться на урожае. Впрочем, как заявил в ходе конференции Russian Meat & Feed Industry-2020 вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут , наблюдаемые рекордные цены — явление временное, «так как в первой половине текущего сезона Россия осталась единственным крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок».

Одной из причин высоких цен на российскую пшеницу он также назвал ожидаемое во второй половине сезона введение квот на экспорт.

«Реагируя на такую ситуацию, экспортеры пытаются продать максимальное количество зерна по максимальным ценам в первой половине сезона», — цитирует эксперта «Агроинвестор».

По мнению Александра Корбута, рост цен продолжится до конца года, затем приличные объемы зерна предложит Австралия, чья пшеница уже сейчас контрактуется ниже российской.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, в краткосрочной перспективе рост рыночных цен на зерновые продолжится еще несколько недель, однако на цены для потребителей их влияние практически не скажется.

— Цены на рынке устанавливаются, исходя не только из себестоимости, а в том числе и из спроса. Принципиального влияния на продуктовую инфляцию внутри России это не окажет.

«СП»: — То есть подорожания хлеба, мяса и прочего, что связано с производством зерна, в том числе фуражного, можно не опасаться?

— Подорожание продуктов было, есть и будет в районе 4%, но резкого роста, как это было с гречкой или имбирём и что было связано с потребительским шоком, не будет.

Доктор экономических наук Леонид Холод отметил, что до конца ноября обычно идет корректировка рынка в связи с новым урожаем, ассортиментом урожая и другими факторами.

— Ценовая динамика в течение года зависит от многих факторов, в том числе от сезонности, потому что когда заканчивается сельскохозяйственный год, начинает поступать новый урожай, рынок начинает прощупывать какие примерно цены складываются, исходя из спроса-предложения. Определяется какой урожай, ассортимент, спрос и т.д. Как раз сезонность — это корректировка и настройка рынка, которая бывает ежегодно. Это первое.

Второй момент: в зерновом и хлебном хозяйстве (переработка, транспортировка, хранение) имеется инфляция издержек. И конечно, все производители в этой цепочке — от поля до прилавка — мечтают перенести эту инфляцию издержек в цену. Поэтому повышательная тенденция, особенно в период сезонной корректировки, до реакции спроса также имеет место.

Третье: общая инфляция. Она распределяется нелинейно. И то, что производится из зерна как правило является продуктами первой необходимости, на которые спрос, независимо от роста цен, реагирует не столько тонко как если бы цены росли на мясо дорогих сортов и т.п. То есть спрос достаточно эластичен. Если общая инфляция условно 1%, то на данные виды продукции повыше.

И еще один фактор — изменение валютного курса. Казалось бы, пшеницу и рожь сегодня не покупаем, но то и другое экспортные культуры. Соответственно, в зонах, расположенных в европейской части производства, товаропроизводители, а торговцы тем более, ориентируются на экспортные цены. А они даже при неизменности цен на внешних рынках за последние годы выросли в связи с тем, что рубль удешевился. Это также ориентир, который разгоняет хлебную инфляцию.

В целом, думаю, рынок скорректируется и рост цен прекратится.

«СП»: — А как на это влияет урожай?

— Если урожай большой (хотя надо смотреть в ассортименте, так как урожай может быть большой, но то, что доходит до прилавка в виде хлеба или макарон, то может сырье для них как раз и не уродилось), то цены будут стабилизироваться и даже снижаться.

«СП»: — И все-таки, как это отразится на потребителях, ведь зерно — это еще и кормовая база для скота?

— Недавно сообщили что урожай у нас рекордный, но что в ассортименте. Если сырье для фуража уродилось в огромных количествах, понятно, что цены как минимум стабилизируются, если не будут снижаться. Так же с пшеницей и рожью для хлебопечения. Если урожай не столь богатый — овса и ячменя много, а пшеницы меньше нужного, то стабилизации не будет.