Кабмин вынес вердикт по индексации пенсии работающим

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Правительство не поддержало ни один из предложенных вариантов индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на 360tv.

По словам соавтора одного из них, депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова , перспективы у всех трёх законопроектов очень сумрачные. Скорее всего, как полагает парламентарий, их рассмотрение сведётся к поиску компромисса для выполнения поручения президента.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов считает, что уже в ближайшее время может появиться четвёртый вариант возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Как предполагает депутат, его может предложить уже само российское правительство

Минобороны. Если это произойдёт, то, по мнению проректора Финансового университета при кабинете министров России Александра Сафонова, власти выскажутся за самый дешёвый для бюджета вариант, т.к. в государственной казне сейчас просто нет лишних денег. Это подтверждается тем, что Минфин начал предлагать сокращения по линии МВД