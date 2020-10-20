Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
90.98
$
77.90
91.40
91.70
Прогноз
26.10 – 02.11
$
78.33
89.03
Индексы и котировки Brent
42.94
+0.26 Золото
1903.19
+0.07 РТС
1132.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.10
1.1773
–0.0011
05.10
1.1784
16.10
08.10
24.09

В России увеличился спрос на бытовую технику 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
Россияне скупают бытовую технику
Фото: depositphotos.com
В сентябре и октябре 2020 года, по сравнению с теми же месяцами 2019 года, на 51% увеличился спрос на бытовую технику. Исследователи связывают это с тем, что люди снова переходят на удаленный формат работы и учебы.
Самым популярным товаром у россиян стали пылесосы, спрос на которые вырос на 67%. В топе бытовой техники посудомоечные машины, спрос на них увеличился на 64%. Аналитики сделали вывод, что рост интереса на необязательный кухонный прибор говорит о новой тенденции. Россияне стали осознаннее распределять силы и время.
Также люди больше покупали стиральные машины, ими интересовались на 51% чаще. Спрос на швейные машины увеличился на 46%, а на утюги на 39%. Осенью на 53% вырос спрос на морозильные камеры и холодильники. Микроволновые печи приобретали на 46% чаще. Помимо этого, исследователи заметили рост спроса на кухонные плиты на 41% и на вытяжки на 52%.

«С наступлением осени и сезона простуд россияне стараются посещать парикмахерские и салоны красоты как можно меньше, поэтому для простых процедур покупают домой мелкую технику для индивидуального ухода. Спрос на машинки для стрижки подскочил в два раза, а на фены и другие приборы для укладки — на 74% по сравнению с осенью прошлого года», — пишут аналитики.

Исследователи сервиса объявлений «Авито» заметили, что триммеры и бритвы стали популярнее на 84%. Также люди в 2,3 чаще ищут эпиляторы, пишет ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жители страны стали чаще печь пироги на самоизоляции. Исследователи сделали такие выводы по росту спроса на муку и на дрожжи. Также россияне начали реже покупать хлеб.
Видео дня. В Москве увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В России ожидается дефицит сахара В России ожидается дефицит сахара В России изменились правила начисления пенсий В России изменились правила начисления пенсий Переболевших COVID россиян начнут страховать на случай реабилитации Переболевших COVID россиян начнут страховать на случай реабилитации
Комментарии
Личный счет , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
��Z�o��������/�lˎ-:���I����0�y��&y �d�M 4-�vX�a��O[�}ڧ�킺q�� ��h�)�")�ٗ�d�w��?��վr�����~y�D�o�Ӗ_��1�2c�k��a�ִ�wj�v�\D`��p̉����� -;�"2��>=����ǆÂ �� %6q�dB)����Z��H��m%�!����;1�ea��V\xH� b�ȬPW�l�R��FG4��b�����ж�> PL|[�Q�C���3�#r�1�����5ԋ�gk�R8�]��#�[>�˭<����(�j��_@R�>l՗���.%i�9\o.!I�]NRk��ZF�����Fcu�%d����֬᳌���r�VA�եlK(/'m�9��2���I�l,�Ʉ�LZ"AEPh�,��<鷱���V�Z���$�n̨k8���h\�]����e�����Zsr��[��h �R�H^J�C�.�g{8�FDÐ����v%d�,����4ֈ�Q��,V�SA��L� �lO(�rM���#��!g8$�44ί6̆YO�ښ�u��ܣ�o������u�E�z݌�Vr�~��1? �����q(�d�H���a�ꡟ��U7s<���x�Б�^%��=9�1 ma:1����I8^����0��p���Nl�$슞��� M�'�C����ڏ���A�}�k:5#���KLr���c1��0���:vkǩ�Up_��L�J'�d`��&V��>���]���ֵ��ނS�K��S��CB�z��V���)݁����!N=1 *��98�1�j����I�7�!1I�MB��S16dM����gV̯I+��e[�`�3�����&��~��Lj�[�� Y�˅" Ȏ�1��j(���_�_�NF_�^�^�����'�����o9&[��s�`Y�=�ی}?z9z �ߌ��A�7�Oa�_����ж���F����W��F���h��r������'0���d���9_`�=�f�3OG'R����� B��� ;<�EO��k��wm����M˚e���| �_�O'����v�X���� �Z�! l@KS�3{�Ղ��/q�?�[�Sހu'����N�a��(�W~��?C�߫X��������b�^�T��s �����z�hoF���k �MCz(=R�Ne�$Ҟ��2�����p��~W@�\6}���P�V���A��ügo���n����ʵ��u���Z��xΊ�� �G�a��m�p! �`�* n���q���˒pɘ�Yf>��n�����`c���z+w��?�h���Wj�,;�� ��J&N�&�h�}�,�o��R��.<[��Y(q����g��!�_�q9��[���vC��ۋ��c���iUI�p���;��;������d�� ��1ɣ��%!k�0�YQ�-�X�U���>0�\+V�I��0�\�2��>T&$pܕ��{�P������Yo֕I����6�$XP���ږ�I�Q ��#"Yb^6�`-O�7��gY��"^IH��1:��(���.���D���9�f$T��� �ިn@�����̀���* h� �vwc���(WӘ#�Bg!����������>�\�����Q��� @��� ��>�tm��7W@��9�ARS�Lƪ��\QRȂ��t$�h�$�\U �2g�y�R��"�I&�㸦��eT��#f����#���>��L.7G�fX����P] ����r��U4�)m/Q��yp�\�� ���� � l�J~�Ҷ�Z� �����*
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение