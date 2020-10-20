Россияне скупают бытовую технику

В сентябре и октябре 2020 года, по сравнению с теми же месяцами 2019 года, на 51% увеличился спрос на бытовую технику. Исследователи связывают это с тем, что люди снова переходят на удаленный формат работы и учебы.

Самым популярным товаром у россиян стали пылесосы, спрос на которые вырос на 67%. В топе бытовой техники посудомоечные машины, спрос на них увеличился на 64%. Аналитики сделали вывод, что рост интереса на необязательный кухонный прибор говорит о новой тенденции. Россияне стали осознаннее распределять силы и время.

Также люди больше покупали стиральные машины, ими интересовались на 51% чаще. Спрос на швейные машины увеличился на 46%, а на утюги на 39%. Осенью на 53% вырос спрос на морозильные камеры и холодильники. Микроволновые печи приобретали на 46% чаще. Помимо этого, исследователи заметили рост спроса на кухонные плиты на 41% и на вытяжки на 52%.

«С наступлением осени и сезона простуд россияне стараются посещать парикмахерские и салоны красоты как можно меньше, поэтому для простых процедур покупают домой мелкую технику для индивидуального ухода. Спрос на машинки для стрижки подскочил в два раза, а на фены и другие приборы для укладки — на 74% по сравнению с осенью прошлого года», — пишут аналитики.

Исследователи сервиса объявлений «Авито» заметили, что триммеры и бритвы стали популярнее на 84%. Также люди в 2,3 чаще ищут эпиляторы, пишет ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жители страны стали чаще печь пироги на самоизоляции. Исследователи сделали такие выводы по росту спроса на муку и на дрожжи. Также россияне начали реже покупать хлеб.