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Популярный продукт у россиян побил рекорд цены 

Артём Кульша 1 час назад
Популярный продукт у россиян побил рекорд цены
Фото: РИА Новости
Подсолнечное масло подорожало до рекордного уровня. Об этом сообщает РБК.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», в агентстве «Совэкон» заявили, что цены на продукцию из подсолнечника могут вырасти в России в 2020 году из-за неурожая этого растения по причине засушливой весны и сухого лета на юге Центрального Черноземья и в Южном федеральном округе. Там допустили рост цен на подсолнечник на российском рынке на 20% в скором времени.
Сегодня в «Совэконе» сообщили, что на прошлой неделе цены на сырое подсолнечное масло выросли в европейской части России до рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну. В экспортных котировках оно подорожало до 960 долларов за тонну. Подсолнечник также стал дороже — теперь тонна стоит 30 875 рублей. В агентстве назвали причиной подорожания подсолнечного масла скачок экспортных цен на мировом рынке масла и спрогнозировали, что в течение ближайших недель цены продолжат расти.
В сентябре в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод заявили, что возложение ответственности за утилизацию бутылок на производителей тары, которое предложила Лига переработчиков макулатуры, приведет к росту стоимости напитков в стеклянной таре на треть в результате роста фискальной нагрузки на производителей — им будет сложно собрать тару у партнеров и отправить ее на переработку, поэтому они предпочтут заплатить экологический сбор.
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