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В России не увидели шансов на рост прожиточного минимума 

Lenta.ru 33 минуты назад
В России усомнились в росте прожиточного минимума
Фото: ТАСС
Предложения Минтруда России по изменению методики расчета прожиточного минимума, по крайней мере, в нынешнем варианте, не оставляет шансов на его существенный рост. Об этом в ходе обсуждения законопроекта в Общественной палате, так называемого «нулевого чтения», заявили эксперты, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомство намерено отказаться от расчета параметра на основе корзины потребления, чтобы перейти к его связке со среднедушевым медианным доходом. То есть таким уровнем, ниже и выше которого доход имеет равное количество россиян.
Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов, выступавший на обсуждении, заметил, что не видит, как новая методика поспособствует более справедливому прожиточному минимуму. По расчетам организации, реальная стоимость потребительской корзины на данный момент составляет 14 тысяч рублей. Однако в 2021 году, как следует из предложения Минтруда, прожиточный минимум вырастет на 3,7 процента, до 11,6 тысячи рублей.
Также он указал, что у Росстата по-прежнему нет данных о медианной зарплате. Его поддержала член Общественного совета при Минтруде Елена Тополева-Солдунова, отметившая, что методика расчета медианного дохода не совсем прозрачна.
Проректор Высшей школы экономикиЛилия Овчарова напомнила, что такая методика обычно применяется в странах с более высоким уровнем жизни. Да и там нормой относительного уровня бедности является 60 процентов, а в России предлагается сделать 44,2 процента, как в наибеднейших странах.
Представлявшая законопроект замглавы ведомства Ольга Баталина на эти претензии ответила, что отношение прожиточного минимума и медианной зарплаты будет пересматриваться. По ее словам, принципиальное отличие нововведения в том, что величина прожиточного минимума не будет уменьшаться ни при каких условиях, а в 2019 году, например, это произошло.
Также она подтвердила, что прожиточный минимум российских пенсионеров в последние годы оставался заниженным. Баталина объяснила, что пересмотр методики позволит устранить диспропорцию.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Ольга Баталина , Лилия Овчарова , Олег Соколов , Росстат , Общественная палата России , Минтруд , ВШЭ
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