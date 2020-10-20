В России усомнились в росте прожиточного минимума

Предложения Минтруда России по изменению методики расчета прожиточного минимума, по крайней мере, в нынешнем варианте, не оставляет шансов на его существенный рост. Об этом в ходе обсуждения законопроекта в Общественной палате , так называемого «нулевого чтения», заявили эксперты, сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство намерено отказаться от расчета параметра на основе корзины потребления, чтобы перейти к его связке со среднедушевым медианным доходом. То есть таким уровнем, ниже и выше которого доход имеет равное количество россиян.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов , выступавший на обсуждении, заметил, что не видит, как новая методика поспособствует более справедливому прожиточному минимуму. По расчетам организации, реальная стоимость потребительской корзины на данный момент составляет 14 тысяч рублей. Однако в 2021 году, как следует из предложения Минтруда, прожиточный минимум вырастет на 3,7 процента, до 11,6 тысячи рублей.

Также он указал, что у Росстата по-прежнему нет данных о медианной зарплате. Его поддержала член Общественного совета при Минтруде Елена Тополева-Солдунова, отметившая, что методика расчета медианного дохода не совсем прозрачна.

Представлявшая законопроект замглавы ведомства Ольга Баталина на эти претензии ответила, что отношение прожиточного минимума и медианной зарплаты будет пересматриваться. По ее словам, принципиальное отличие нововведения в том, что величина прожиточного минимума не будет уменьшаться ни при каких условиях, а в 2019 году, например, это произошло.