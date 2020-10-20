Объем свободных денег у россиян упал

Объем свободных денег в российских семьях в сентябре сократился на 10% по сравнению с августом и на 25% относительно сентября 2019 года. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", имеющегося в распоряжении ТАСС.

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"Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах россиян и при сравнении их со средними доходами, в сентябре объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве сократился на 10% от уровня августа (абсолютное падение на 7 п.п.). За год индекс отметился еще большим относительным падением - на 25% от уровня сентября 2019", - говорится в исследовании.

В годовом сопоставлении индекс падает второй месяц подряд - в августе объем свободных денег сократился на 18,8% относительно аналогичного периода 2019 года и на 25,8% относительно июля.

Как отмечают аналитики, на показатель свободных денег оказывает определенное влияние сезонность, связанная с новогодними праздниками и учебным сезоном. Так, в декабре россияне, несмотря на рост доходов, обычно имеют меньше свободных средств из-за предпраздничных трат, а вот в январе, напротив, экономят и тратят меньше денег. Кроме того, в августе россияне традиционно много тратят на подготовку к школе и отпуска, а в сентябре немного экономят для компенсации расходов в прошлом месяце.

"В этом году мы видели большой прирост сэкономленных денег в связи с карантинными мерами и опасениями из-за пандемии. Россияне сокращали свои расходы в ожидании кризиса и возможной безработицы (рост на 46% в апреле 2020 года относительно уровня марта и 35% в годовом сопоставлении). В последние месяцы мы наблюдаем негативную динамику индекса, это связано с кризисными явлениями в экономике на фоне непростой эпидемиологической ситуации, а также роста курса валют и продуктовой инфляции", - отмечают эксперты.

Чем меньше населенный пункт, тем более выражена оказалась негативная динамика показателя в последние месяцы.

"Жители небольших городов (от 10 тыс. до 100 тыс. жителей) оказались менее устойчивыми в экономическом плане за счет меньшей разницы между доходами и необходимыми расходами: индекс сократился на 54% от уровня прошлого месяца. Падение индекса относительно сентября прошлого года составило также 54%. Кроме того, в небольших населенных пунктах люди активнее экономили весной в ожидании кризиса", - отметили эксперты.

Москва и Санкт-Петербург, наоборот, считают аналитики, показывают высокий уровень стабильности и, несмотря на экономические условия, сохраняют сезонную динамику в августе - сентябре. "По сравнению с августом, рост в этих городах составил 16% и 12% соответственно. Годовая же динамика оказалась негативной (-3% и -18% соответственно, относительно сентября 2019)", - отмечают эксперты.

"В целом мы видим, что запас прочности у российского покупателя есть, даже в сложных экономических условиях. Кроме того, мы видим, что рациональное поведение и экономия в условиях низких экономических ожиданий позволяет российскому покупателю уверенней чувствовать себя в условиях повышения цен", - заключили в "Ромир".

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