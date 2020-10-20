Эксперты расстроили вкладчиков 

Эксперты предсказали дальнейшее снижение ставок по банковским вкладам и рост ставок по кредитам, пишут «Известия».

Рост кредитных ставок будет обусловлен повышенным риском просрочек по платежам из-за второй волны коронавируса. По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, плавный рост ставок по займам может начаться даже при локальных ограничениях.

Что касается ставок по вкладам, то на них еще не полностью отразилось снижение ключевой ставки Центробанка . В этом году ЦБ понизил ключевую ставку на 2 п.п. — в дальнейшем это приведет к исторически низким процентам по вкладам и депозитам.

Опрошенные изданием уверены, что на ближайшем заседании 23 октября Центробанк оставит ключевую ставку на текущем уровне 4,25%. По мнению операционного директора казначейства УБРиР Владимира Зотова, если ситуация в экономике будет ухудшаться, то в дальнейшем регулятор может повысить показатель.

По данным ЦБ, в первой декаде октября ставки по вкладам в 10 крупнейших банках в среднем составили 4,3%. Средняя ставка по кредитам в августе 2020-го на срок от одного года до трех лет держалась на уровне 13,49%. По сравнению с июлем показатель увеличился на 0,03 п.п.

Как сообщал «Рамблер», апреля 2020 года ЦБ РФ последовательно снижал ключевую ставку с 6%, достигнув таким образом исторического минимума.