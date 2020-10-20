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Эксперты расстроили вкладчиков 

Вероника Полынина 1 час назад
Эксперты расстроили вкладчиков
Фото: depositphotos.com
Эксперты предсказали дальнейшее снижение ставок по банковским вкладам и рост ставок по кредитам, пишут «Известия».
Рост кредитных ставок будет обусловлен повышенным риском просрочек по платежам из-за второй волны коронавируса. По мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, плавный рост ставок по займам может начаться даже при локальных ограничениях.
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Что касается ставок по вкладам, то на них еще не полностью отразилось снижение ключевой ставки Центробанка. В этом году ЦБ понизил ключевую ставку на 2 п.п. — в дальнейшем это приведет к исторически низким процентам по вкладам и депозитам.
Опрошенные изданием уверены, что на ближайшем заседании 23 октября Центробанк оставит ключевую ставку на текущем уровне 4,25%. По мнению операционного директора казначейства УБРиР Владимира Зотова, если ситуация в экономике будет ухудшаться, то в дальнейшем регулятор может повысить показатель.
По данным ЦБ, в первой декаде октября ставки по вкладам в 10 крупнейших банках в среднем составили 4,3%. Средняя ставка по кредитам в августе 2020-го на срок от одного года до трех лет держалась на уровне 13,49%. По сравнению с июлем показатель увеличился на 0,03 п.п.
Как сообщал «Рамблер», апреля 2020 года ЦБ РФ последовательно снижал ключевую ставку с 6%, достигнув таким образом исторического минимума.
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Личный счет , Центральный банк России , газета "Известия"
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