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Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам 

Парламентская газета 1 час назад
Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза за наработанный в нашей стране стаж. Об этом говорится в соглашении, законопроект о ратификации которого Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 21 октября.
Работу над соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС вели на протяжении нескольких лет. Оно было подписано лидерами стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге 20 декабря 2019 года и регулирует вопросы пенсионного обеспечения между Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Согласно документу, пенсии будет назначать и выплачивать государство, на территории которого приобретён пенсионный стаж.
Основная цель соглашения — формирование пенсионных прав трудящихся из стран ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. Чтобы получить право на выплаты по старости, нужно будет обратиться либо в пенсионные органы страны проживания, либо в соответствующие ведомства в стране, где работает человек. Если документы подают в России, то их необходимо представлять в порядке, установленном российским законодательством.
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Личный счет , Видео , Госдума , ЕАЭС
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